TIDLIGERE SJEF: Torsdag vitnet Eirik Jensens tidligere sjef Hans Sverre Sjøvold. Han er en av Spesialenhetens to nye vitner. Foto: Sofie Fraser

Dommer i Jensen-saken: – Svært uvanlig i en straffesak

Aktoratet har innkalt to nye vitner i Jensen-saken – først ut var Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold.

Da Eirik Jensen ankom rettssal 250 første rettsdag etter juleferien var den karakteristiske skinnjakken byttet ut med en collegegenser. I vitneboksen satt hans tidligere sjef, Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold.

De to hilste på hverandre før de gikk inn i salen.

Det er aktoratet som har innkalt politimesteren. I tillegg har de innkalt riksadvokat Tor-Aksel Busch , som vitner fredag.

Politimester Sjøvold gikk på politiskolen sammen med Eirik Jensen. I tillegg var han Jensens sjef de siste årene før etterforskningen mot han startet ved årsskiftet 2013–2014.

Til Dagbladet har Jensens forsvarer Thomas Randby sagt at han er overrasket over innkallingen. I romjulen ble det kjent at Spesialenheten hadde innkalt to nye vitner.

Uvanlig

– Begge er innkalt på bakgrunn av spørsmål som er kommet fra forsvarerne under saken, sa Spesialenhetens Guro Glærum Kleppe i retten.

Kleppe fortalte at riksadvokaten i tillegg er innkalt på grunn av hans rolle i innledningen av etterforskningen mot Eirik Jensen.

– Det er svært uvanlig å kalle inn riksadvokaten i en straffessak, bemerket dommer Kristel Heyerdahl for lagretten.

– En «dirty cop»?

– Vi gikk sammen på politiskolen. Jeg husker Eirik fra den gang, men våre veier skiltes jo. Vi hadde samtaler jevnlig når vi møttes. Det har alltid vært en god tone mellom oss, sa Sjøvold.

Politimesteren forteller at Jensen var en annerledes politimann.

Jensens forsvarer John Christian Elden lurte på om Jensen var en «dirty cop».

Sjøvold svarte at han ikke hadde inntrykk av det.

Det nasjonale prosjektet

Både advokat Elden og aktor Guro Glærum Kleppe hadde spørsmål om det nasjonale prosjektet.

Elden lurte på hva dette prosjektet gikk ut på. Sjøvold svarte da at han ikke kan svare på det.

Jensens forsvarer spurte om det var en sammenheng mellom Jensens pågripelse i februar og nedleggelsen av det hemmelige prosjektet som ble nedlagt i 2013.

– Prosjektet ble terminert, og så vidt jeg vet ble det ikke skrevet noen oppsummerende notat om prosjektet, svarte politimesteren.