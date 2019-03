KRENGETOG: Tog fra Kristiansand mot Oslo i svingen rett før Hokksund stasjon. Foto: Øyvind Engan, VG

Derfor var Sørlandsbanen forsinket to av tre dager

De 20 år gamle krengetogene sliter i svingene: Mer enn to av tre dager i fjor ble tog på Sørlandsbanen forsinket på grunn av feil på togsettet.

VG har gransket Bane Nors logg over samtlige forsinkede eller innstilte persontog i 2018. Tallene viser at Sørlandsbanen skiller seg ut som uvanlig sterkt plaget av teknisk trøbbel med togsettene.

Ifølge NSB er problemer med krengemekanismen den vanligste feilen på togene som kjører mellom Stavanger og Oslo.

– Når krengemekanismen ikke fungerer, må togene redusere hastigheten, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB.

Svingete

Sørlandsbanen er kjent for å være svingete. Krengemekanismen gjør at toget lener seg innover i de krappe svingene, slik at det kan kjøre raskere uten at det føles ukomfortabelt for passasjerene.

– På rette strekninger har redusert krengning ingen konsekvenser, mens på strekninger med kurver må vi redusere hastigheten med 10–15 kilometer i timen. Dette gir mindre forsinkelser, forklarer Scholz.

– Feilen med krengesystemet er under utbedring. For en del tog er dette allerede på plass, slik at de kan kjøre med vanlig hastighet. Samtidig utbedrer vi togene fortløpende slik at alle tog i løpet av året kan kjøre som normalt, sier Scholz.

TOG I SOLOPPGANG: På vei inn til Hokksund stasjon. Foto: Øyvind Engan, VG

Forsinkelse

Tallene VG har fått fra Bane Nor, viser i snitt mer enn 16 minutters forsinkelse når det oppstår tekniske problemer med et togsett på Sørlandsbanen.

Men noen få, veldig lange forsinkelser trekker dette tallet opp. Den typiske forsinkelsen som skyldes trøbbel med togsettet, er omtrent 9 minutter. Dette tallet skiller heller ikke mellom krenge-problemer og andre tekniske problemer med toget.

Gina Scholz antyder at manglende krenging typisk vil gi 3–4 minutters forsinkelse.

Materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske tog forteller at de akkurat nå jobber med en plan for hva slags fjerntog de skal satse på i fremtiden.

– Det er for tidlig å si nå hvilken togtype som vil trafikkere Sørlandsbanen i fremtiden, men det legges selvsagt vekt på erfaringer med dagens materiell når nytt materiell anskaffes, sier Abrahamsen.

Kveldstog hardest rammet

Kveldstoget som går fra Stavanger klokken 15.33, var hardest rammet i fjor: 128 dager var det forsinket på grunn av problemer med togsettet.

dager var det forsinket på grunn av problemer med togsettet. Kveldstoget motsatt vei fra Oslo klokken 14.25 hadde trøbbel nesten like ofte: 124 dager.

Topp 10 togsett-trøbbel Dette er de ti togrutene som oftest ble forsinket på grunn av feil på togsett i fjor: Tog 730 Stavanger–Oslo: 128 dager Tog 729 Oslo–Stavanger: 124 dager Tog 733 Oslo–Stavanger: 98 dager Tog 724 Stavanger–Oslo: 96 dager Tog 712 Stavanger–Oslo: 82 dager Tog 63 Oslo–Bergen: 80 dager Tog 42 Trondheim–Oslo: 61 dager Tog 601 Oslo–Bergen: 59 dager Tog 723 Oslo–Stavanger: 58 dager Tog 45 Oslo–Trondheim: 56 dager NB: Listen viser bare forsinkelser på grunn av feil med togsettene. Andre typer feil fører til flere og lengre forsinkelser enn dette. Her kan du se samtlige forsinkelser og innstillinger i 2018. Vis mer vg-expand-down

Togene som kjører Sørlandsbanen mellom Stavanger og Oslo, ble levert rundt årtusenskiftet. I begynnelsen ble de markedsført under navnet «Signatur».

Konseptet fikk seg et skudd for baugen allerede i juni 2000, da akselen på et Signatur-tog brakk ved Nelaug. Akslene og krengemekanismen er senere forsterket.

Togene som i dag kjører på Sørlandsbanen, var tidligere blåmalt og het «Signatur» – her på Finse i 2006. Foto: Øyvind Engan