PÅ ÅRSMØTET: Trond Giske var på Steinkjer Aps årsmøte onsdag kveld for å holde den politiske innledningen. Foto: Johan Arnt Nesgård/Trønder-Avisa

Giske avviser ikke å la seg «benke» inn i styret

Trond Giske tror ikke noen kommer til å jobbe for å få ham inn i styret i Trøndelag Ap i helgen. Men vil ikke svare på hva han gjør dersom det skjer.

Margrete Konstad/Trønder-Avisa

Publisert: 01.03.19 10:43







Fredag ble Trond Giske vraket av valgkomiteen i Trøndelag Ap, og ble ikke foreslått til den styreplassen han først var innstilt på.

Men det er årsmøtet i Trøndelag Ap førstkommende helg som avgjør hvem som skal sitte i styret.

Valgkomiteleder Jorodd Asphjell har uttalt at han tviler på at Giske vil blir foreslått i et benkeforslag underveis i møtet.

Under besøk i Steinkjer Aps årsmøte onsdag kveld, sier Giske til Trønder-Avisa at han ikke har hørt om noe benkeforslag med hans navn i helgens styrevalg.

– Vil du vurdere det nå om noen foreslår deg i benkeforslag?

– Jeg har ingen kommentar, vil ikke spekulere i det der, sier Giske.

– Men det går an å avvise det, dersom det ikke er aktuelt for deg?

– Ja, hehe. Det der skal vi håndtere på en god måte. Det kommer ikke til å skje så ..., sier Giske til Trønder-Avisa .

– Det kommer ikke til å skje?

– Nei, det har jeg ikke noe trua på, sier Giske.

May Britt Lagesen avviser derimot at hun er aktuell for benkeforslag

– Lov å være uenig

Trøndelag Ap har den siste uken vært tydelig uenige omkring flere saker. Geografi har også vært tema, når flere politikere fra tidligere Nord-Trøndelag har advart Trondheim Ap mot å overkjøre distriktene.

– Hva mener du må til for å samle Trøndelag Ap?

– Men altså, vi er jo et partidemokrati. Det må være lov til å være uenig, sier han.

– Er Trøndelag Ap i god form?

– Trøndelag Ap er et levende, sterkt og engasjert fylkesparti. Jeg mener vi har noen svakheter, men de svakhetene handler først og fremst om at noen kommuneparti er for små, sier han, og minner om at han har ledet et organisasjonsutvalg som kommer til å presentere sine resultat i årsmøtet.

– Så det har ikke vært mer dramatikk i Trøndelag Ap denne uken enn dere må tåle?

– Indre strid og uro er alltid noe både medlemmene og velgerne er urolige for, fordi det kan skygge over politikk. Og det er da vi hele tiden må ha disiplin til å snakke om politikk, sier Giske, uten å ville svare på om ikke han selv har bidratt til å dra fokus bort fra politikk gjennom den siste ukens hendelser.

– Skal stå på like mye

– Er du skuffet over å ikke bli foreslått som nestleder?

– Jeg er stortingsrepresentant, jeg. Og elsker aller mest å reise rundt og snakke med og lytte til partimedlemmer og engasjerte tillitsvalgte, sier han.

– Men hvorfor ville du da ha nestleder- og AU-vervet?

– Jeg tenkte at jeg kunne ta enda større ansvar, det var derfor jeg sa ja til valgkomiteen. Men jeg skal ta like mye ansvar og stå på like mye uansett hvilket verv jeg har. Det har ikke handlet om vervene, det handler om sakene og folkene og målene våre, sier Giske, som har reist mye rundt i Trøndelag det siste året etter han måtte gå av som nestleder i Ap.

– Opplever du at du har tillit i Trøndelag Ap?

– Jeg har ingenting å si om det, sier han.

– Men det er også et spørsmål om hvorvidt du føler at du kan jobbe som du vil?

– Ja, men det kan jeg. Jeg kan jobbe som jeg vil med politikk og reise, lytte, snakke og lage politiske løsninger og forme fremtidens samfunn. Det føler jeg at jeg gjør for fullt hele tida, sier Giske.

Avviser benkeforslag

Trønder-Avisa har de siste dagene snakket med flere Ap-ere i sentrale posisjoner i fylket, og ingen av dem tror det kommer noe benkeforslag for å få inn Giske i årsmøtet.

Flere tror derimot at det kan komme benkeforslag på andre verv i styret, uten at avisen har fått dette bekreftet foreløpig.

May Britt Lagesen, som er innstilt til nestledervervet, men ønsket som leder av flere lokallag, avviser at hun lar seg benke inn.

– Nei, jeg kommer ikke til å bli forsøkt benket inn som leder i årsmøtet. Jeg har selvfølgelig ambisjoner for Trøndelag Ap, men forholder meg til og respekterer de prosessene som valgkomiteen har hatt i sitt arbeid. Jeg har tenkt å gjøre en god jobb for Trøndelag Ap i tiden fremover som en del av lederteamet sammen med Per Olav og resten av styret, sier hun.