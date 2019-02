GRUVESTRIDEN: Norcem utvinner kalkstein i gruvene under Brevik. Dersom gruvene skal brukes til lagring av farlig avfall, må regjeringen overprøve kommunen og vedta en statlig reguleringsplan. Det ønsker ingen av regjeringspartienes stortingsrepresentanter fra regionen. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Ny borgerlig miljø-krise: Illsint motstand mot farlig avfall i Brevik

Det er intens motstand i alle fire regjeringspartiene mot å åpne gruvegangene under Brevik for et varig lager av miljøfarlig avfall. Nå flagger både Bård Hoksrud (Frp) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) åpen motstand mot planene.

Regjeringen er under press fra industrien for å gi avfallsselskapet NOAH , som eies av Bjørn Rune Gjelsten , en åpning for fremtidig lagring i Norcems kalksteinsgruver under Brevik i Nedre Telemark.

Regjeringens interne faglige råd tilsier at Brevik-gruvene er et sikkert alternativ for lagring, når NOAHs deponi på Langøya i Vestfold er fylt opp.

Men i så fall må regjeringen overkjøre lokaldemokratiet og vedta en statlig reguleringsplan som åpner for et slik lager. Det kan neppe Venstre stå inne for.

Stortingsrepresentanten Carl-Erik Grimstad (V) har allerede varslet at Venstre må vurdere sin deltagelse i regjeringen dersom den åpner for avfallslageret.

Interne advarsler

Porsgrunn kommune har for lengst sagt nei. Men mektige industriaktører argumenterer for å overkjøre kommunen og vedta en statlig reguleringsplan som kan åpne for et avfallsdeponi.

Og nå følger stortingsrepresentanter fra de andre tre regjeringspartiene i regionen opp i samme spor:

– Jeg håper regjeringen innser hvor vanskelig det blir å drive valgkamp her i Grenland, dersom det blir tatt en avgjørelse over hodet på folk i regionen. Å åpne for deponi for farlig avfall er gammeldags, regjeringen må understøtte de som jobber med andre løsninger, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF) fra Telemark, til VG.

MARKERER MOTSTAND: Geir Jørgen Bekkevold (KrF) fronter Telemark KrF’s nei til avfallsdeponi i gruvene under Brevik. Foto: Helge Mikalsen

Frp-Hoksrud: Nei til deponi

Også Bård Hoksrud (Frp), stortingsrepresentant og tidligere statsråd fra Grenland, advarer regjeringen mot å valse over lokalbefolkningen:

– Jeg er helt enig med dem som bor i Brevik: Jeg ønsker ikke det deponiet der. Nå har vi jobbet i årevis for å bedre omdømmet til regionen. Jeg mener det må finnes andre teknologiske løsninger som gjør et slikt lager overflødig, sier Hoksrud til VG.

Høyre-motstand

I helgen markerte også Høyres ordførerkandidater i Porsgrunn, Skien og Bamble at de ikke ønsker avfallsdeponi, i et felles utspill i Telemarksavisa.

De får full støtte fra Lene Westgaard-Halle (H), stortingsrepresentant fra nabokommunen Larvik:

– Tiden er inne for å tenke mer moderne om deponier. Å dumpe plasskrevende avfall i det volumet vi snakker om i Brevik, hører fortiden til», skriver hun i en SMS til VG.

Venstre-press

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) «eier» saken i regjeringen. Men han risikerer å møte seg selv i gruvegangen. I valgkampen i 2017 underskrev han denne lokale løpeseddelen:

«Venstre setter folk først og vil ikke overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken i Grenland».

Fra før er reaksjonene sterke mot Venstre etter at regjeringen åpnet for gruvedrift og sjødeponi i Kvalsund for en tid siden.

VG får bekreftet at regjeringen nå sliter med å finne balansen mellom den illsinte motstanden internt, og industriens behov for å kvitte seg med farlig avfall. Bakteppet er tillatelsen til å dumpe gruveslam i fjorden i Finnmark. Flere sier at partiet ikke tåler flere slike nederlag.

Vil krympe avfallet

Ifølge VGs opplysninger er et mulig spor at regjeringen forespeiler NOAH en fremtidig åpning for avfallsdeponi i Brevik, samtidig som det satses på teknologiutvikling som gjenvinner mer av det farlige avfallet som nå lagres ned i NOAHs lager på Langøya.

På denne måten håper man at behovet for et slikt deponi etter hvert vil bli kraftig redusert, eller forsvinne, som en følge av at stadig mer av avfallet kan gjenvinnes.

Med dagens volum og åpning av et nytt lager på Langøya, kan NOAH fortsette lagring der fram til 2025.

Sent ute

– Vi er allerede veldig sent ute, fordi et nytt anlegg i Brevik tidligst kan være i drift flere år senere. Våre bedrifter er helt avhengige av å kunne levere sitt avfall og kostnadene blir meget store hvis de eventuelt må eksportere det til utlandet, sier leder Stein Lier-Hansen, toppsjef i Norsk Industri.

– Og så er det slik, at vi har forpliktet oss i Basel-konvensjonen å ha nasjonalt avfallsdeponi, sier Lier-Hansen til VG.

Han sier det ikke finnes noe alternativer til Brevik.

– Alle faglige instanser konkluderer med at det er beste sted. Jeg ser og skjønner at det er lokal motstand. Ingen vil ha et slikt deponi i nabolaget. Men det er mange myter ute og går. Behandlingen av det giftige avfallet skal fortsatt skje på Langøya. Det som skal fraktes til gruven i Brevik er store blokker, som ikke skal fraktes på trailere gjennom Brevik, sier Lier-Hansen.

Norcem vil beholde gruven

Porsgrunn kommune har varslet søksmål mot en eventuell statlig reguleringsplan.

Og dersom NOAH skal få slippe inn i gruvene, må regjeringen ikke bare overkjøre lokalpolitikerne i Porsgrunn kommune. Norcem må også åpne gruvene for dette avfallet.

Men det er ikke aktuelt, ifølge Norcem-direktør Per Brevik:

– Vi har myndighetenes tillatelse til gruvedrift fram til 2040, og vi har ingen andre planer enn å fortsette drift i gruvene i overskuelig fremtid. Vårt syn er godt kjent for både myndighetene og NOAH, sier Brevik til VG.

Ingen kommentar

– Jeg kan ikke kommentere interne prosesser i regjeringen, sier statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet til VG.

Men han bekrefter at regjeringen vil støtte teknologi som minsker behovet for farlig avfall. Det fremgår også av regjeringserklæringen fra Granavolden:

– Generelt kan jeg si at vi jobber for å minimalisere avfallsmengden og spesielt graden av faglig avfall, sier Hamar.

NOAHs toppsjef Carl Hartmann har ikke besvart VGs henvendelser.