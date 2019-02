67 år gamle Bjørg Marie Skeisvoll Hereid døde natt til onsdag etter å ha blitt angrepet av en mann på en gravlund i Haugesund tirsdag ettermiddag. En tidligere kollega minnes henne som et fantastisk menneske. Foto: Privat/politiet / NTB scanpix

Tidligere sjef og kollega av drepte Bjørg Marie Skeisvoll Hereid: – Et fantastisk menneske

Knut Jore reagerte med vantro da han onsdag fikk nyheten om at det var hans tidligere kollega som var drept på en gravlund i Haugesund.

Publisert: 22.02.19







Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) ble brutalt overfalt og drept da hun skulle legge blomster på en familiegrav i Haugesund tirsdag. Hun har vokst opp på Avaldsnes på Karmøy , men bodde og jobbet i Bærum i sitt voksne liv.

Hennes tidligere kollega Knut Jore er blant mange som er rystet over det som har skjedd:

– Det var helt uvirkelig og det er dypt tragisk. Jeg sa det til kona mi da jeg fikk vite det; Bjørg Marie var jo verdens snilleste menneske. Det er så meningsløst at noe slikt kan skje, sier han til VG.

Som Bjørg Marie Skeisvoll Hereid er også han pensjonist. De to har over to perioder jobbet sammen. Totalt i 17 år. Fra 2008 til 2017 var Jore hennes sjef som rektor ved Nesbru skole i Asker, mens hun var lærer i tekstilfagene.

– Den siste gangen jeg pratet med henne var i fjor høst. Da fortalte hun på sine blide og sjarmerende måte at selv om hun trivdes med å være lærer gledet hun seg til å bli pensjonist 1. desember, sier han.

Jore sier han ikke har noen problemer med å beskrive sin tidligere kollega.

– Hun var snill og omtenksom. Både overfor kolleger og elever. Hun brydde seg om mennesker. Hun hadde også høy faglig integritet. I sum bidro hun til et godt og trygt arbeidsmiljø. Jeg har egentlig bare godord å si om henne etter å ha jobbet med henne i så mange år, sier den tidligere rektoren.

Barndomsvenn: – Sjeldent godt menneske

Barndomsvennen Aleksander Hauge er rystet over det som har skjedd. Han delte først minnene med Bjørg Marie med lokalavisen Hnytt. Hauge gikk på skole med Bjørg Marie i barndomsårene.

– Det er så tragisk, sier han, og beskriver henne som et «sjeldent godt menneske».

De to pleide å slå følge sammen til fots til skolen, og de sto til konfirmasjon sammen, forteller han.

– Vi har vært skilt siden den gang, hun flyttet jo østover. Men jeg traff henne iblant da hun var her hjemme, forteller Hauge.

Han bor på Visnes, like ved Skeisvoll der Bjørg Marie vokste opp. Sist gang han traff henne var tidlig på 2000-tallet.

– Hun var her hjemme for å besøke sin syke far, tror jeg. Jeg husker jeg fortalte henne at jeg husket henne for godheten hennes fra barndommen, forteller Hauge. Det er han glad for i dag.

BARNDOMSVENN: Aleksander Hauge og Bjørg Marie Skeisvoll Hereid gikk skolen og sto til konfirmasjon sammen. Han husker henne for å ha vært et sjeldent godt menneske. Foto: PRIVAT

Liv Olaug Liknes, en annen klassevenninne fra barndommen, trodde ikke sine egne øyne da hun leste avisen tidligere i dag.

– Jeg måtte hente menighetsbladet fra da vi hadde konfirmasjonsjubileum i 2016 for å se om det virkelig stemte at det var henne. Jeg kan ikke forstå at det er sant, sier Liknes.

Det er tre år siden hum mimret om gode barndomsår med Bjørg Marie i det nevnte jubileet. Siden Bjørg Marie bodde i Bærum i voksen alder, har de ellers ikke hatt kontakt.

– Men hun var altså alle tiders. En kjempemorsom dame. Jeg husker vi lekte sammen etter skolen – syklet og kastet ball, det var jo det man gjorde da.

Bjørg Marie vokste opp på Karmøy og eide et hus i Haugesund hvor hun oppholdt seg en del – blant annet denne uken. Hun hadde nettopp blitt pensjonist, men har de siste 40 årene jobbet som lærer på videregående skoler i Asker og Bærum.