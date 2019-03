Brann i Oslo: Flere gassflasker har eksplodert

Flere gassflasker har eksplodert i forbindelse med en brann i en feiemaskin i Oslo. Både vei- og togtrafikken i området er rammet.

Publisert: 11.03.19 14:36 Oppdatert: 11.03.19 14:48







Operasjonsleder Tor Jøkling sier til VG at skarpskyttere er på vei til Tvetenveien for å skyte hull på de resterende gassflaskene.

Brannvesenet har evakuert nærliggende bygninger og opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter.

– Sikkerhetsavstanden er hovedsakelig opprettet på grunn av røykutviklingen, da det kan være uheldig å trekke inn slike branngasser, sier Jøkling.

Siden brannen ikke er under kontroll, er det ifølge politiet en viss spredningsfare.

GASSFLASKER: Skarpskyttere skal skyte hull på de resterende gassflaskene. Foto: Trond Solberg / VG

Hørte smell

De første meldingene om brann i en feiemaskin kom ved 14.00-tiden. Et vitne VG har snakket med hørte et smell kort tid etter at brannen brøt ut.

Rundt klokken 14.35 opplyser politiet at brannen har spredt seg til et verksted, og at flere gassflasker har eksplodert.

Det er fortsatt ikke meldt om noen personskader.

Stanser togtrafikken

Politiet har stanset togtrafikken forbi området, samt sperret Tvetenveien og Ole Deviks vei.

– Vi jobber også med å evakuere personer som befinner seg innenfor den anbefalte sikkerhetsavstanden. I tillegg anbefaler vi at også personer utenfor denne sonen lukker dører og vinduer på grunn av røyken.

SIKKERHETSAVSTAND: Det er opprettet en sone med sikkerhetsavstand på 300 meter ved stedet. Foto: Trond Solberg / VG