arrow-left

arrow-right expand-left FULL FYR: Politiet har ikke kontroll på brann på et helsesenter i Malvik i Trøndelag.

Brann ved helsesenter

Det brenner ved et helsesenter i Malvik i Trøndelag. Evakuering pågår og politiet har ikke oversikt over eventuelt skadde.

Publisert: 07.03.19 16:28 Oppdatert: 07.03.19 16:47







- Det er en fullt utviklet brann og vi har ikke kontroll, sier Jostein Tangen ved ved Midt-Norge 110-sentral til VG.

– Det er ikke gjort rede for alle beboerne. Vi driver og jobber med det nå. Slik jeg skjønner det er det snakk om ni leiligheter og det er beboere i fire leiligheter som vi ikke har gjort rede for. Det betyr bare at vi ikke har fått tak i dem, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til VG.

Tidligere torsdag opplyste han at det var full fyr i to leiligher.

– Har dere kontroll?

– Ja, det er ikke fare for spredning.

– Det er evakuering på stedet, sier Hollingen og legger til at alt tilgjengelig mannskap fra brannvesenet enten er på vei eller er på stedet allerede.

– Er det noen skadde?

– Vi har ikke oversikt, sier han.

– Alle tilgjengelige mannskaper fra Trondheim er sendt til brannstedet i Malvik, samt at brannbilen i Malvik også deltar i slokkinga. Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser operatør ved Midt-Norge 110-sentral, Jostein Tangen, til NRK.

Malvik kommune har satt kriseledelse og jobber med å få oversikt sier Rådmann Carl-Jakob Midttun til Malviknytt.

Brannmannskap på stedet er bekymret for vanntilgangen klokken 16:30.

Ordfører i Malvik kommune Ingrid Aune har akkurat kommet frem til stedet og sier til VG at hun jobber med å skaffe seg oversikt over situasjonen.

– Vi har satt kriseledelse og jobber nå med å få oversikt over og få evakuert ansatte og beboere og ta godt vare på dem og eventuelt andre som kan være berørte, sier hun.

Klikk for å aktivere kartet