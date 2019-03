Politiaksjon etter skudd på buss i Skien

Politiet i Skien aksjonerer mot en mann etter at det gikk av et skudd på en buss i Skien mandag kveld.

NTB

Publisert: 05.03.19 00:14







Ifølge politiet kom det melding om at det gikk av et skudd på en buss i Skien like før klokken 21 mandag kveld.

– Politiet har sikret tomhylsen og slått fast at det ikke var et skarpt skudd. Politiet kjenner identiteten til gjerningsmannen og mener å ha lokalisert han, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Politiet har lokalisert mannen og aksjonerer natt til tirsdag mot adressen der han skal befinne seg.

Den antatte gjerningsmannen er ikke fastboende på adressen hvor han er lokalisert og aksjonen pågår.