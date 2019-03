Dagbladet: Huitfeldt gir seg som leder av Aps kvinnenettverk

Anniken Huitfeldt (Ap). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Anniken Huitfeldt har etter det Dagbladet erfarer gitt beskjed til valgkomiteen i Arbeiderpartiet om at hun ikke vil ta nyvalg som leder av Aps kvinnenettverk.

Hun har ledet nettverket i tolv år. Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen kan være aktuell, men det kan også andre stortingsrepresentanter eller kvinnenettverksledere rundt i landet, skriver avisa.

Huitfeldt fikk kritikk for uttalelser i forbindelse med metoo-kampanjen og varslersakene mot Trond Giske. I et intervju med Dagbladet sa hun at hun følte seg mistolket og mistenkeliggjort. Hun sa det var riktig og nødvendig at Giske trakk seg som nestleder.

– Vi har ikke snakket om fløyer etter at Jens Stoltenberg tok over. Plutselig blir det en beskrivelse i avisene, at man tilhører en fløy. Dette er en feilaktig fremstilling, sa Huitfeldt.

Etter Giske-saken var hun med i utvalget som reviderte og la fram Aps nye retningslinjer og reaksjonsformer mot seksuell trakassering.