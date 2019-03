HØYSPENT: Tunnelområdet på Filipstad er brukt til parkering av tog eller som snuplass. Inne i tunnelen står det flere gamle tog. Foto: Frode Hansen

15-åring omkom i strømulykke – Havarikommisjonen åpner full undersøkelse

Havarikommisjonen åpner full undersøkelse av ulykken på Filipstad i Oslo, hvor en 15 år gammel gutt fikk strøm i seg og døde.

Publisert: 05.03.19 11:47 Oppdatert: 05.03.19 12:04







Det er litt over en uke siden de tre ungdommene i 15- og 16-årsalderen gikk inn i tunnelen med flere parkerte tog. Høyspentanlegget der inne har en spenning på 15.000 volt.

Livet til 15-åringen som fikk strømmen i seg sto ikke til å redde, og hans to venner ble kritisk skadet. De ligger fortsatt på sykehus, så dårlige at det ikke har vært mulig for politiet å avhøre dem.

Havarikommisjonen har gjort flere undersøkelser av om området er sikret godt nok. Og har besluttet full undersøkelse.

– Vi har besluttet at vi kommer til å gå inn i saken og åpne en full undersøkelse, sier avdelingsdirektør for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon, Kurt Olsen, til VG.

– Sikkerhetsmessig har vil fått inn tilstrekkelig til at vi velger å opprette en sak på det. Det er alvorlighetsgraden i dette også. Én er omkommet og to er alvorlig skadet. Det er en veldig alvorlig ulykke, sier Olsen til VG.

TIL MINNE: 15-åringen som døde i tunnelen skal bisettes denne uken. Foto: Oda Leraan Skjetne

Skal sjekke sikringen av flere områder

Gjerdene som skulle sikre området på Filipstad var ifølge VGs målinger opptil 70 centimeter under det regelverket krever. Det lave gjerdet ligger inntil en fritidsklubb med basketballbane og pingpong-bord. Fareskiltene sto kun på innsiden av stolper på området, ikke på gjerdene selv.

– Vi går ikke ut med detaljer nå, men mye av det VG har sett samsvarer med våre observasjoner på stedet, sier Olsen, og viser til gjerdehøyder og skilting.

les også Foreldre møtte Bane NOR: – Alle tenker at det kunne vært ens eget barn

Etter ulykken har Bane NOR satt opp flere gjerder og nye skilt som varsler livsfaren i området.

Gutten som døde var elev ved Ruseløkka skole og gikk i 10. ende-klasse.

Havarikommisjonen skal ikke bare se på Filipstad-ulykken, men også om det finnes andre områder som Bane NOR må se nærmere på, for å forhindre lignende ulykker.

– Vi prøver å gjøre dette så vidt som mulig. Det kan være andre områder som Bane NOR også bør ha oppmerksomheten rettet mot, sier Olsen til VG.

Har ikke villet svare

Foreldrene til en folkehøgskole-elev (20) som døde etter å ha klatret på et tog ved Moelv i 2016, har via sin advokat sagt at de er «opprørte og sjokkerte» over at en slik strømulykke kan skje igjen. Og det er bare én av flere alvorlige ulykker hvor folk har fått strøm på togområder de siste 10 årene.

– Det har skjedd en del slike hendelser over tid, påpeker Olsen i Havarikommisjonen.

De vil publisere mer informasjon om den kommende undersøkelsen i morgen tidlig.

RETT VED ULYKKESSTEDET: Ruseløkka fritidsklubb ligger et steinkast unna tunnelen. Gjerdet nedenfor er på det laveste 70 centimeter kortere enn Bane NORs regelverk tilsier. Fredag satte Bane NOR opp et nytt gjerde. Foto: KARI SPETS / VG

Bane NOR har overfor VG hevdet at alle gjerder rundt farlige områder sjekkes hver 14. dag, men har nektet å svare på eller dokumentere når de sist sjekket gjerdene ved tunnelen.

Tross at gjerdene inntil fritidsklubben var opptil 70 centimeter for lavt, har Bane NOR heller ikke villet svare på om de lave gjerdene er et regelbrudd.