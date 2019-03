FILMET: Politiet henlegger saken om filmingen av Tor Mikkel Waras bolig, og mener at det ikke lenger er rimelig grunn til å undersøke om straffbare forhold foreligger. Foto: Privat

Slik forklarer politiet Black Box-henleggelsen

Oslo-politiet forklarer henleggelsen med at opptaket som ble vist ikke bryter loven. Saken om filmingen av Tor Mikkel Waras bolig henlegges også.

Publisert: 19.03.19 18:42 Oppdatert: 19.03.19 19:14







Oslo politidistrikt opplyser i en pressemelding at de henla siktelsen mot Black Box-teateret fordi de fant ut at det fremviste opptaket ikke bryter loven. De har også henlagt saken om filmingen av Tor Mikkel Waras bolig. Anmeldelsen av teateret er med det henlagt i sin helhet.

– Etter en helhetlig vurdering er også dette forholdet henlagt fordi vi og Oslo statsadvokatembeter mener det ikke lenger er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, skriver politiet.

les også Politiet henlegger saken mot Black Box Teater: – Jeg er glad på vegne av Norge

Politiet skriver at begrunnelsen er «først og fremst hensynet til de anmeldte personene og uforholdsmessigheten som kan ligge i en fortsatt etterforskning mot disse, da de allerede har fått informasjon om at saken mot dem er avsluttet».

– Vi har forståelse for fornærmedes opplevelse av å ha blitt krenket, men etter en samlet vurdering av saken egner den seg neppe for straffesporet. Det fremviste opptaket bryter ikke loven, heter det i pressemeldingen.

Saken henlagt

Siktelsen mot teatersjef Anne-Cecilé Sibué-Birkeland, regissør Pia Maria Roll og skuespillerne Sara Baban og Hanan Benammar ble tatt ut onsdag i forrige uke, med grunnlag i filmingen av Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussens bolig. Siktelsen gikk ut på å ha brutt straffelovens paragraf 267 om krenking av privatlivets fred.

Mandag ble det kjent at saken henlegges, med begrunnelsen om at straffbare forhold ikke kunne bevises.

les også Amnesty om teater-siktelsen: – Ekstra alvorlig at de angriper en politisk ytring

– Det er ikke overraskende når politiet valgte å fokusere på den kunstneriske teateroppsetningen i stedet for adferden knyttet til innhentingen og luskingen i buskene, kommenterte Bertheussens advokat Jon Christian Elden til VG mandag.

Bertheussen ble pågrepet og avhørt 14. mars, mistenkt for å ha påsatt brannen i bilen utenfor parets bolig den 10. mars.

– Et tydelig angrep på ytringsfriheten

Teatersjefen var selv glad over nyheten om henleggelsen.

– Dette viser hvor skjør ytringsfriheten er, og at vi må beskytte den hver dag. Den kan ødelegges enkelt, og den er ikke nøytral. Dette var et tydelig angrep på ytringsfriheten. Det bør aldri skje igjen, sa teatersjef Anne-Cecilé Sibué-Birkeland til VG mandag.

Kunstnernes advokat mener de aldri skulle blitt siktet, og er glad for henleggelsen.

– Det skulle bare mangle. Dette skulle ha vært konklusjonen for mange måneder siden. Det er godt for mine klienter å slippe å ha dette hengende over seg lenger, sa advokat Jon Wessel-Aas til VG.