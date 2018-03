Sylvi Listhaug (Frp) går av som justisminister: – Støre er ikke egnet som statsminister

Publisert: 20.03.18 08:01 Oppdatert: 20.03.18 09:14

INNENRIKS 2018-03-20T07:01:59Z

Sylvi Listhaug langer ut mot Støre, kaller KrF et parti «helt uten ryggrad» og lover å fortsette å være seg selv etter sin avgang som justisminister.

– Sist uke har jeg sett utrolig mye ondskap i Norge, innleder Listhaug pressekonferansen der hun tirsdag morgen kommenterer sin avgang som justisminister.

Hun gjør det klinkende klart at hun har trukket seg høyst motvillig - utelukkende for å redde dagens regjering.

Listhaug sier at «alternativet med Jonas Gahr Støre vil være en katastrofe i Norge».

– Målet i valgkampen var å holde Støre vekk fra statsministers kontor, og det er fortsatt målet. Han er ikke egnet til å være statsminister i Norge, sier hun.

Hun sier at Siv Jensen og Erna Solberg har støttet henne 100 prosent.

Mener ytringsfriheten er under press

– Det har vært en surrealistisk uke der et Facebook-innlegg har omgjort norsk politikk til en barnehage. Da er det min oppgave å opptre voksent. Det har vært en ren heksejakt der målet har vært å kneble ytringsfriheten, sier Listhaug videre.

Den avtroppende justisministeren understreker én ting nå som hun er på vei tilbake til Stortinget: Hun vil fortsette å være seg selv.

– Jeg vil ikke at Frp skal miste makt, jeg vil at Frp skal være med på å styre landet og få gjennomslag for vår politikk. Valget var mitt, og jeg har tatt det jeg mener er viktig.

Listhaug sier at hun ønsket å kommentere Facebook-innlegget tidligere, men at hun ikke fikk anledning.

Hun annonserte at hun trekker seg som justisminister på sin egen Facebook-profil tirsdag klokken 08.00:

– Jeg er glad for at Siv og hele partiet var villig til å legge regjeringsdeltagelsen til side for å støtte meg som justisminister. Men jeg kan ikke tillate at min avgang åpner for at Frp mister makt og gjennomslag.

Hun fremholder at hun går av frivillig.

– Det har vært helt opp til meg selv om jeg skulle stå hele veien ut, eller om jeg skulle trekke meg, skriver Listhaug.

VG får bekreftet at Listhaug ikke vil få en annen ministerpost.

– Siv Jensen ble informert om Listhaugs fratreden før avgangen ble kunngjort. Men hun vil ikke kommentere det før etter at Listhaug har holdt sin orientering, sier statssekretær Petter Kvinge Tvedt i Frp til VG.

Terror-innlegg om AP

Etter planen skulle Stortinget møtes klokken 10 i dag for å stemme over mistillitsforslaget fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes: «Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har ikke Stortingets tillit.»

Mandag gjorde KrF det tydelig at de ikke hadde tillit til justisministeren, og la ansvaret for å finne en løsning over på statsministeren.

På forhånd var det sendt tydelige signaler om at statsministeren ville sette hardt mot hardt, og at regjeringen ville gå av dersom mistillitsforslaget mot Listhaug fikk flertall.

Facebook-innlegget som startet dramaet, ble publisert på Listhaugs Facebook-side 9. mars. Oppå et bilde av væpnede krigere fra den militante gruppen al-Shabaab sto denne setningen: «Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Moxnes fremmet sitt mistillitsforslag i Stortinget torsdag sist uke. I utgangspunktet var det ingen andre opposisjonspartier som støttet forslaget. De ville isteden vedta sterk kritikk mot Listhaug, som er den nest sterkeste reaksjonsformen mot en statsråd.

Men etter å ha sett og hørt Listhaug på Stortingets talerstol snudde stemningen. Hennes beklagelse over Facebook-innlegget om terrorister og Arbeiderpartiet ble møtt med kraftig kritikk, og justisministeren måtte senere gå gjentatte ganger på talerstolen og beklage seg igjen.

Etter debatten i Stortinget uttrykte likevel Ap, SV og MDG at de ville støtte mistillitsforslaget. Dagen etterpå ble det klart at også Sp støtter mistillitsforslaget.

Mandag behandlet KrFs landsstyre saken i fire timer. Etter møtet var det klart at heller ikke de har tillit til Listhaug, men det er uvisst hvorvidt KrF, for å redde regjeringen, vil stemme mot mistillitsforslaget i Stortinget.

– KrFs landsstyre har uttrykt at de ikke har tillit til den sittende justisministeren. Og de ber Erna Solberg om å ta grep, så vi unngår å få en mistillits-situasjon i Stortinget i morgen, sa partileder Knut Arild Hareide etter møtet mandag.

