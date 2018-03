JUBLER: Mamma Solveig Leifseth er hoppende glad når sønnen Joar Leifseth Ulsom (31) går over målstreken i det legendariske hundesledeløpet Iditarod. Foto: Roger Marthinsen/Rana.no

Jublet over Iditarod-seieren: – Å herregud, korr artig! Joar, gutten min!

Hedda Hiller

Stella Bugge

Roger Marthinsen (foto)

Publisert: 16.03.18 00:09 Oppdatert: 16.03.18 01:19

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-15T23:09:28Z

RANA/OSLO (RANA.NO/VG) Følelsene satt løst hjemme i stua hos mamma Solveig da Joar Leifseth Ulsom fra Mo i Rana vant hardhaus-løpet Iditarod.

Rana.no fikk være med på målgangen – eller rettere sagt da mor streamet et kanadisk nettsted via iPaden og inn på TV-skjermen.

Rundt klokken 12, norsk tid, onsdag kom gullgutten i mål. Da hadde Joar (31) vært ute i drøye 9,5 dager og tilbakelagt over 1600 km i det knalltøffe løpet.

– Blodet bruser

– Jeg var bare kjempeglad, hjertet dunker og blodet bruser. Man går inn i sin egen boble og er til stede der, forteller Solveig Leifseth til VG.

Og bildene viser tydelig at hun ikke legger bånd på følelsene sine.

– Når skjønte du at dette gikk veien?

– Da han kom inn til White Mountain. Da hadde han så stort et forsprang at noe måtte skje om han ikke skulle vinne, sier Solveig til Rana.no .

Hun er ikke i tvil om hva som er hemmeligheten bak Joars suksess.

– Han er ung, også er han så flink med hundene sine. Det er som han sier selv: Han er inne i hodet på hver hund. Han vet hva de tenker, og setter dem først i alle sammenhenger. Han har trent hardt for å komme dit han er i dag. Det ligger uendelige arbeidstimer bak, sier 61-åringen til lokalavisen.

Les også : En guttedrøm som er i ferd med å gå i oppfyllelse



– Hard jobbing

På telefon fra Alaska forteller Joar Leifseth Ulsom at det var hard jobbing for å komme først i mål og at han hadde planlagt løpet i detalj.

– Det var ikke mye kulde, men mye snø, tunge forhold og hard jobbing, sier han til VG. Han anslår at det var rundt 10–15 minus grader det meste av tiden.

Dette var hans sjette Iditarod .

– Hvert løp er et eget monster med ulike utfordringer, sier nordmannen som har 55 alaska huskyer.

– Hvor mye har du sovet?

– Lite, kanskje halvannen time i døgnet.

– Hva er planene fremover?

– Det er å være i Nome til søndag, da er det bankett, og så fly hjem til Willow og kjøre hund, sier Joar.

Andre nordmann

Joar Leifseth Ulsom er den andre norske vinneren av Iditarod og den første på 13 år. Robert Sørlie vant hardhaus-løpet i 2003 og 2005.

Mamma Solveig forteller at Joar har bodd i Alaska siden 2011.

– Hva tenker du om at han bor så langt unna?

– Jeg skulle gjerne hatt ham i nærheten, men så lenge han lever som han gjør og har det bra, er også jeg glad. Jeg vet han har det godt, sier Solveig Leifseth til VG.

Donerer prispengene

Men Joar kan imidlertid ikke beholde prispengene – en sjekk på 50 000 dollar (ca. 385 000 norske kroner) og en ny pickup bil.

Det skyldes Joars visum og pengene skal derfor doneres til non-profit-organisasjonen Go North! Adventure Learning. Det er den organisasjonen som sammen med sponsorer gjør at Joar Leifseth Ulsom kan holde på med idretten sin og bo i Alaska.