Listhaug legger seg flat: – Jeg gir en uforbeholden unnskyldning

Publisert: 15.03.18 12:19 Oppdatert: 15.03.18 13:08

Etter å ha fått kritikk for sin unnskyldning i Stortinget tidligere torsdag, gikk justisminister Sylvi Listhaug (Frp) på ny opp på talerstolen.

Der gjorde hun det klart at hun gir en «uforbeholden unnskyldning» for Facebook-innlegget om Arbeiderpartiet og terrorister.

– Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning, derfor vil jeg understreke at jeg gir en uforbeholden unnskyldning, sier Listhaug og legger til:

– Jeg skulle ikke lagt ut dette innlegget og jeg vil bidra til en saklig debatt i framtiden.

Sterk kritikk og mistillitsforslag

Facebook-innlegget som ble postet fredag sist uke, førte til at hele opposisjonen på Stortinget i dag fremmet et forslag om sterk kritikk mot Listhaug - den nest sterkeste reaksjonen en statsråd kan få etter et mistillitsforslag.

Samtidig fremmet Rødt et mistillitsforslag mot justisministeren.

I etterkant beklaget Listhaug innlegget fra Stortingets talerstol.

– Jeg vil unnskylde overfor dem som føler seg såret over kommunikasjonen i denne saken, sa hun.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre var imidlertid ikke fornøyd og mente Listhaug ikke unnskyldte de «rette tingene». Han varslet at hans parti nå vil vurdere å slutte seg til mistillitsforslaget fra Rødt og sa at han ikke har tillit til Listhaug som justisminister.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at hans tillit til Listhaug er svekket, men at partiet så langt ikke har vurdert mistillitsforslaget.

Noe senere kom Listhaug tilbake på talerstolen og ga den uforbeholdne unnskyldningen.

Deretter ble det flere replikkutvekslinger fra talerstolen mellom henne og Støre.

Støre: Må få klarhet

– Jeg tar imot denne unnskyldningen. Men vi må få klarhet i om statsråden mener det hun faktisk sa, sier Ap-lederen med henvisning til Listhaugs omstridte Facebook-innlegg.

I innlegget het det: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Ved innlegget var det også et bilde av væpnede krigere.

Støre sier Listhaug må avklare om hun fortsatt mener at Ap setter terroristers rettssikkerhet foran nasjonens sikkerhet.

– Er det et faktum at Ap setter terrorister rettssikkerhet foran nasjonens sikkerhet? Er det fortsatt statsrådens mening? spør Støre.

Ap-lederen sier også at hvis ikke Listhaug vil beklage innholdet i det hun skrev, vil Ap spørre statsminister Erna Solberg (H) om hun stiller seg bak det.

Listhaug: Ap truer ikke nasjonens sikkerhet

Oppe på talerstolen på ny sier Listhaug:

– Først vil jeg si at jeg er glad for at unnskyldningen er akseptert

– Det er selvfølgelig slik at Ap ikke truer nasjonens sikkerhet, svarer hun.

– I den uforbeholdne unnskyldningen vil det også ligge en unnskyldning for innholdet, sier Listhaug, og legger seg med det fullstendig flat.

Støre går opp nok en gang og sier:

– Ja, president, på sjette dagen begynner det å nærme seg, etter Listhaugs siste unnskyldning.

– Jeg har sagt at den ikke holder, sier Støre om unnskyldningen til Listhaug.

Listhaug kommer opp og svarer:

– Jeg mener at jeg nå flere ganger har gitt en uforbeholden unnskyldning, det gjelder også innholdet i teksten.

– Jeg vil være varsom med å legge ut slike type utspill på min Facebook-side fremover og vil bidra til en ryddig debatt, sier Listhaug i sitt siste innlegg.

Raja: Er tilfreds

Venstres Abid Raja sier etter Listhaugs siste unnskyldning at hans parti nå kan legge saken bak seg.

– Det er en god norsk verdi å få en sjanse til, og nå har Listhaug i sitt aller siste innlegg i salen lagt seg helt flat og bedt om uforbeholden unnskyldning både for at hun postet innlegget og for hva som står i innlegget. Hun sier også at hun fremover vil være varsom, sier Raja til VG og legger til:

– Jeg er tilfreds med at hun endelig tar ansvar på denne måten. Og jeg mener at vi i Venstre nå kan legge denne saken bak oss og se fremover.