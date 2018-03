DELT: KrFU-leder Martine Tønnessen sier landsstyret i organisasjonen ikke er enige om hva moderpartiet bør gjøre i Listhaug-saken. Foto: Mathilde Pettersen

KrFU delt om mistillit mot Listhaug

Publisert: 17.03.18 13:04

Landsstyret i Kristelig Folkepartis Ungdom er delt i synet på om KrF bør støtte mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug.

KrFU behandlet spørsmålet i på et landsstyremøte – der fylkeslederne i ungdomsorganisasjonen deltok fredag kveld.

– Det er utvilsomt en dårlig stemning mot justisministeren i landsstyret vårt både å grunn av Facebook-meldingen om terrorister og Arbeiderpartiet – og om måten hun sa unnskyld på. Men vi delte oss i spørsmålet om å støtte mistillitsforslaget mot henne, sier KrFU-leder Martine Tønnessen til VG.

Hun vil foreløpig holde det internt hvilket konkret råd hun tar med seg til landsstyret i KrF og partileder Knut Arild Hareide som nå skal bestemme seg for om partiet støtter mistillitsforslaget mot Listhaug.

Bakgrunnen for kritikken er Listhaugs omstridte Facebook-post , der hun fastslo at Ap er mer opptatt av terroristers rettigheter enn av Norges sikkerhet. I etterkant forlangte flere at hun skulle slette og unnskylde innlegget. I Stortinget torsdag måtte Listhaug opp på talerstolen tre ganger. Hun fikk først kraftig kritikk fra blant annet Arbeiderpartiet, som mente unnskyldningen ikke holdt. Til slutt gikk hun opp på talerstolen og ga en uforbeholden unnskyldning. I etterkant kunngjorde Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet at de vil stille seg bak et mistillitsforslag mot den omstridte ministeren, et forslag som skal behandles tirsdag.

Dagen før, på mandag, har altså partileder Knut Arild Hareide trommet sammen landsstyret i KrF for å ta beslutningen. Møtet starter klokken 12.

– Du gjør det ikke enklere for Hareide med et delt KrFu-landsstyre, Tønnessen?

– Kanskje ikke, men vi har behandlet denne saken med stort alvor. Landsstyret synes absolutt justisministeren har opptrådt på en måte som har skapt en krevende situasjon. Men et mistillitsforslag handler fort også om at hele regjeringen kan veltes. Og det må vi også ta hensyn til i vår vurdering, svarer Tønnessen.

Hun sitter selv i KrFs landsstyre, og skal delta på det skjebnesvangre møtet mandag. KrF sitter som kjent på vippen på Stortinget, og partiets konklusjon blir avgjørende for om det blir flertall for mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug under behandlingen i Storitnget tirsdag.