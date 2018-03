OPPFORDRET: Ruth Marie Vaagø oppfordret folk til å sende blomster til Sylvi Listhaug. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix/Privat Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Ruth Marie (54) tok initiativ til Listhaugs blomsterhav

Publisert: 17.03.18 09:06

Ruth Marie Vaagø fra Valdres i Oppland kopierte og limte oppfordringen om å sende blomster til Sylvi Listhaug overalt på Facebook. Adressen i innlegget var først Stortinget, og da meldte Listhaugs rådgiver seg raskt til tjeneste.

– Jeg har vært ganske aktiv på Facebook, da ...

Ordene tilhører Ruth Marie Vaagø fra Valdres, en av dem som virkelig jobbet for at Listhaugs kontor skulle bli fylt opp med blomster.

I går kveld så hun på Facebook at noen ønsket å sende blomster til Sylvi Listhaug .

– Så kopierte jeg og limte og delte overalt en oppfordring om at det skulle sendes blomster hennes vei, sier Vaagø, som ikke vil ta all æren for blomsterhavet og sier mange har bidratt til oppfordringen.

Torsdag og fredag stilte Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og MDG seg bak mistillitsforslaget mot Listhaug, som ble fremmet av Rødt.

Får mistillitsforslaget flertall, kan Solberg fortsette uten Listhaug, eller stille et kabinettsspørsmål. Det betyr at hun sier at hele regjeringen går av om ikke Stortinget gir Listhaug fortsatt tillit.

Først feil adresse

Dette har fått Listhaugs tilhengere til å reagere kraftig.

En av sidene Vaagø delte oppfordringen om å sende blomster på, var «Gruppa for FrP-venner i Norge». Senere ble oppfordringen spredt på flere innvandringskritiske grupper.

Først foreslo hun at støttespillerne skulle sende sin «massive støtte til Sylvi Listhaug i form av en bukett blomster til hennes kontor på Stortinget».

« Vi betaler for hver vår bukett, og det vil ankomme EN MASSIV blomsterstøtte til henne på Stortinget. Mange spør hvordan? Jeg bruker Interflora.no på min bestilling.»

Men Listhaug har ikke kontor på Stortinget, noe ministerens rådgiver Espen Teigen påpekte et par timer senere i kommentarfeltet:

« Hei! Dette var kjempetrivelig! Og jeg vet Sylvi kommer til å sette enorm pris på det (smilefjes). Som hennes rådgiver vil jeg si at det er best om dere sender til Justisdepartementet, Gullhaug Torg 4A, 0484 Oslo.

« Hei. Har vi sendt til feil sted kanskje? Tror de fleste har sendt det til Stortinget.» svarte Vaagø, hvor Teigen skrev følgende:

«Det er null problem. Jeg ordnet det med administrasjonen på Stortinget. Det er bare at hun sitter i departementet, ikke på Stortinget».

– Takknemlig

Til VG sier Teigen at det var viktig for ham å hjelpe til med adressen, slik at de faktisk havnet hos Sylvi.

– Vi er veldig takknemlige for at det er så mange som vil bruker penger på å støtte Sylvi. Det er hyggelig at Ruth Marie tar et slikt initiativ, og jeg vet at Sylvi setter stor pris på det.

– Hvorfor var dere bare fotografer som fikk tilgang til kontoret, og ikke journalister med spørsmål?

– Sylvi skulle hjem til familie og hadde dårlig tid. Vi sa vi ikke hadde noe mer å tilføye. Media tok selv kontakt og spurte om de kunne ta bilder, og da sa vi ja.

– Det var vel ikke vanskelig å si ja til det?

– Nei, det var ikke vanskelig, sier Teigen.

Demonstrasjonstog











1 av 4 FEIL ADRESSE: Først oppfordret Ruth Marie Vaagø folket om å sende blomster til Stortinget. Men der sitter ikke minister Sylvi Listhaug. Skjermdump

Vaagø mener mistillitsforslaget mot Listhaug er «galskap». Hun reagerte ikke på ministerens Facebook-post og tror ikke Listhaug hadde «onde hensikter».

– Jeg tenkte ikke på Utøya i det hele tatt. Jeg mener det Sylvi vil det beste for Norges folk og riket. Hun er en politiker som kaller en spade for en spade, akkurat som Carl I. Hagen, sier Vaagø.

Hun har også tatt initiativ til demonstrasjonstog til Støtte for Listhaug «norske flagg, plakater og godt humør» nå på søndag.

– Jeg håper mange møter opp. Jeg har aldri vært med noe sånt, så håper det blir bra, sier Vaagø.

Kommer ikke til å beklage

Oppfordringen om å sende blomster til ministeren er blant annet lagt ut på Facebook-siden Vi som støtter Sylvi Listhaug og flere andre innvandringskritiske grupper på Facebook.

Listhaugs tilhengere har også dratt i gang en underskriftskampanje der de ber folk om å skrive under dersom de er imot mistillitsforslaget mot Listhaug.

Ved 19-tiden viste siden at nærmere 15.000 hadde skrevet under.

En annen gruppe hvor medlemmer oppfordres til å sende blomster, er «Slå ring om Norge», hvor nærmere 38.000 har trykket «liker».

«Slå ring om Norge» er en høyreekstrem gruppe som flere ganger har kommet med voldsoppfordringer og har klare allusjoner til gammel, kjent nazipropaganda.

Gruppen skriver følgende under et innlegg om at «Asylsøkere bør DNA-testes, GPS-merkes og interneres i arbeidsleirer».

– Jeg kommer ikke til å beklage at jeg har mottatt blomster. Jeg tar fullstendig avstand fra folk som er nynazister eller fronter rasisme. Det har jeg gjort mange ganger. Men jeg kommer ikke til å beklage for at folk har sendt meg blomster. Når jeg åpnet blomstene og leste kortene, var det folk som er åpen om at de støtter Frp, støtter andre partier, det var lokallag og folk fra hele landet, skriver Listhaug til VG.

Pegida-leder: Svært positivt

En av gruppene hvor oppfordringen om å sende blomster er publisert, er «Vi som vil ha Sylvi Listhaug som statsminister». Her er den islamkritiske aktivisten Max Hermansen, som også er leder i Pegida, administrator.

Han mener blomsterhavet på ministerens kontor er svært positivt.

– Det viser at mange i Norge er veldig engasjerte. Hun står for noe norsk, ærlig og samvittighetsfullt, sier Hermansen til VG.

Grete Kvæstad, som også er administrator i gruppen, sier Sylvi Listhaug «sier høyt og ærlig det vi alle tenker på».

– Vi som er redd for invasjonen av Europa. Man åpner opp for altfor mange fremmedkrigere. Vi må bremse opp invasjonen. Vi vil ikke ha det slik som i Sverige, sier Kvæstad til VG, som kaller Listhaug den «dyktigste politikeren hun kan tenke seg».

Helen Ingrid Andreassen, aktiv i Oslo Ap og overlevende etter Utøya-terroren, gikk fredag kveld ut på Twitter og fortalte om hvordan Utøya-overlevende reagerer med fortvilelse etter blomsteraksjonen til støtte for justisminister Sylvi Listhaug.

Selv ser hun ikke på det at Listhaug får blomster som et problem, men reagerer på måten justisministeren har håndtert saken i etterkant.

– Det er uproblematisk at Listhaug får blomster. Hun kan få både blomster og støtte for min del. Men når hun innkaller pressen og reklamerer på denne måten, samtidig som vi vet hvor flere av blomstene kommer fra - da reagerer jeg, sier hun til VG.

– Vanlige folk

På sin Facebook-side har Shurika Hansen, spaltist i Resett oppfordret folk til å sende Sylvi Listhaug blomster. Posten har over 200 delinger og over 900 likes.

Hansen mener pressen får det til å se ut som om det bare er høyreekstremister og muslimhatere som sender blomster til Listhaug.

– Det er mange som blir opprørt over å bli sammenlignet med høyreekstremister og muslimhatere. Jeg tar sterk avstand fra slike hatefulle meninger, sier Hansen.

– Å få rasismekortet slengt etter seg putter folk i bokser de ikke vil være i og ødelegger debatten. Det er ikke slik at det bare er muslimhatere som viser Sylvi støtte. Det er vanlige normale oppegående folk som sender henne blomster. Det er folk som stemmer KrF, H, FrP og Ap. Mange mener hun blir hetset og mobbet,- og vil ta henne i forsvar, sier Hansen.