FUNNET DØD: Det var i denne leilighetsblokken at kvinnen ble funnet død tirsdag. Foto: Cicilie S. Andersen

Kvinne funnet død i Kongsvinger: Siktet kvinne og mann fengslet i fire uker

Publisert: 22.03.18 14:35 Oppdatert: 22.03.18 15:41

En mann og en kvinne, begge i 30-årene, er varetektsfengslet i fire uker, etter at en kvinne i 30-årene ble funnet død i Kongsvinger tirsdag.

Politiet ba om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud for både den siktede kvinnen og mannen.

De to pågrepne er siktet for å ha hensatt en person i hjelpesløs tilstand, etter at en kvinne i 30-årene ble funnet død i en leilighet på Kongsvinger tirsdag. Det kommer frem i berammingslistene for de to fengslingsmøtene som ble avholdt i Glåmdal tingrett torsdag.

Politiadvokat Wigdis Hjalmarsen vil imidlertid hverken bekrefte eller avkrefte at det er den faktiske siktelsen. Hun vil heller ikke gå nærmere inn på detaljer rundt hvorfor de to personene er siktet.

– Dette er en svært fersk etterforskning, og vi vil ikke si så mye nå helt i innledningsfasen. Da kan rykter begynne å spre seg, sier hun til VG.

Alle etterforskningsdokumentene i saken er klausulert, og politiet er svært sparsommelige med opplysninger i saken.

– Det er mye som kan forandre seg i en etterforskning etter hvert som den skrider avgårde, sier politiadvokaten.

Kartlegger trafikk i området

Hjalmarsen bekrefter at de nå har bedt om teknisk bistand fra Kripos. Politiet er spesielt opptatt av å få oversikt over trafikken i området på stedet.

– Dette tar tid, og vi vet dessuten at dette er et område hvor det er mye trafikk.

– Mener dere at noe har skjedd utenfor blokken?

– Det kan jeg ikke gå nærmere inn på av hensyn til etterforskningen. Vi vet ikke hva som kan ha skjedd hvor, sier hun.

Hun opplyser at politiet er interessert i å få tips fra publikum som har vært i området i den aktuelle tidsperioden.

– Det kan være fra dagen før og samme dag, det er vanskelig å anslå nøyaktig når. Men om folk har observasjoner, ber vi dem om å kontakte oss, sier hun.

Vet ikke dødsårsak

Det er fremdeles uklart hvordan kvinnen døde.

Politiet ble varslet om dødsfallet av ambulansepersonell som var blitt tilkalt til stedet. Det var med bakgrunn av omstendigheter på stedet at politiet iverksatte etterforskning.

Kvinnen er sendt til obduksjon, og politiet har ikke konkludert med hva som har skjedd eller hva som forårsaket dødsfallet.

Politiadvokat Hjalmarsen vil ikke si noe om hvilken relasjon det er de siktede imellom, og heller ikke om det er noen relasjon mellom dem og den døde kvinnen.

Vil samarbeide med politiet

Kvinnens forsvarer Ole Herman Frang opplyser til VG at hans klient har begjært seg løslatt.

– Hun erkjenner ikke straffskyld. Det er vanskelig for meg å kommentere noe mer ettersom dokumentene er klausulert, sier han.

Jørn Mejdell Jakobsen, forsvarer den siktede mannen, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld for siktelsen.

– Han begjærte seg løslatt, men har også forståelse for at politiet trenger tid for å etterforske og finne ut av en alvorlig sak. Derfor sa han seg villig til en fengsling over helgen. Det er ikke fordi han erkjenner straffskyld, men han har et ønske om å samarbeide med politiet, sier han.