FØRE VAR: Idrettspresident Tom Tvedt vil for sikkerhets skyld gjøre IOC oppmerksom på at norske byer kan være aktuell som arrangør av OL i 2030.

Idrettspresidenten åpner for OL i 2030

Publisert: 10.03.18 12:01

Idrettspresident Tom Tvedt er positiv til en fremtidig norsk vinter-OL-søknad, men mener at 2030 er mer realistisk enn 2026. Han vil kontakte IOC for å sikre at de vet at en norsk søknad kan bli aktuell til 2030-lekene.

– Jeg tror Norge igjen skal arrangere vinter-OL, og at vi bør få til en god diskusjon frem mot beslutningen om hvem som skal få OL i 2030. Men først må vi få til en prosess hvor vi blir enige her i landet og hvor det vi blir enige om har støtte i folket, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Han er også president i Norges olympiske komite.

– Jeg er kjempeglad for initiativet til Lillehammer og til de andre som ønsker å arrangere OL. Det er bra at det er så mange som vil arrangere vinterleker i Norge. Men før vi tar noe steg videre, må vi få alle opp av skyttergravene, slik at vi får en felles diskusjonsplattform, som kan danne grunnlag for å samles om en nasjonalt enighet, sier han og legger til:

Det blir ikke norske leker før idretten står samlet om en løsning. Og det blir ikke norske leker før folket er enig i at det er en god løsning vi har kommet frem til.

Han sier initiativene fra Lillehammer, Tromsø, Bergen/Voss og Telemark nå vil utløse at han tar et initiativ overfor Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

– Ja, jeg vil ta kontakt med IOC for å samle fakta om hva som skjer i IOC og den nye normen som de nå har laget, sier han.

Det er den nye normen som gjør at Stockholm og Lillehammer planlegger for et OL som ikke er kompakt og samlet i en by, men hvor de fordeler øvelser flere steder i landet.

– Jeg ønsker å få vite mer om premissene for en fremtidig søknad. Så må vi diskutere hva vi ønsker og hvor eventuelle fremtidige leker skal avholdes.

Han sier han ser fordelene ved at land som Norge arrangerer OL, fordi vi kan bruke eksisterende anlegg som gjør at kostnadene holdes nede.

Tvedt går langt i å si at de norske arrangørene kan glemme å søke om OL neste vår, for å arrangere lekene i 2026.

– Jeg tror det blir viktig å få til en god diskusjon tilpasset en mulig beslutning om OL i 2030.

Han sier han kommer til å ta enda et initiativ til overfor IOC.

– Vi ønsker ikke å havne i en situasjon hvor vi faktisk ikke er aktuell for 2030: IOC valgte nå sist når det gjelder sommer-OL å tildele lekene både for 2024 (Paris) og 2028 (Los Angeles) . Jeg ønsker å få formidlet til IOC at vi ønsker å være på banen knyttet til 2030. Så får informasjonene om IOCs nye regler og debatten i Norge fremover, avklare om det er aktuelt med en norsk søknad om å få arrangere vinter-OL og paralympics i 2030, sier Tvedt som i formiddag ankom paralympics i Sør-Korea .