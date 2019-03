I OMTALT VIDEO: Ap-politiker Trond Giske. Her på et bilde fra mars i fjor. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kvinnen i Giske-videoen i TV 2-intervju: – Hele greia var bare tull

Kvinnen som er filmet i den mye omtalte videoen med Trond Giske kommer med sterk kritikk av VG.

Publisert: 20.03.19 18:50







Det var samme dag som Trond Giske ble innstilt til et nytt toppverv i Trøndelag i slutten av februar, at det kom inn en bekymringsmelding om en video fra utestedet Bar Vulkan i Oslo.

I et intervju med TV 2 retter kvinnen på videoen sterk kritikk mot VGs publisering av den første artikkelen – en artikkel VG senere har beklaget fordi den ikke ga et riktig bilde av hendelsesforløpet på baren.

Til TV 2 gjentar hun det hun også tidligere har fortalt: At hun opplevde møtet med Trond Giske som uproblematisk.

– Hele greia var bare tull.

– Det var vi som bød opp til en spøk, og jeg var helt avslappet rundt det som skjedde. Du ser at vi står ganske krokrygget og danser. Det er jo først og fremst han som bøyer seg vekk, sier Sofie, som ikke ønsker å gå ut med sitt etternavn.

Den 27 år gamle kvinnen kommer også med kritikk av VGs håndtering av saken, og nekter blant annet for at hun har sagt at «det ble litt mye», som hun ble sitert på i den første VG-artikkelen.

Hun forteller at det aldri var hensikten at videoen skulle nå et større publikum. Hun sier at hun onsdagen etter møtet med Trond Giske fikk vite at videoen var blitt vist til folk i Fagforbundet, hvor hun selv er medlem.

– Da fikk jeg også vite at VG var interessert i å lage en sak om filmen. Jeg ble forbannet, for det var aldri meningen at dette skulle deles med noen, sier hun til TV 2.

Bekymringsmeldingen til Arbeiderpartiet ble ikke sendt inn av kvinnen selv, men av nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli. Han har sagt at han «godt kan forstå at kvinnene ble opprørt», og trakk seg forrige uke fra alle sine verv.

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, svarer på kritikken:

– Jeg er oppriktig lei meg for det som har skjedd og vi har gitt henne en uforbeholden unnskyldning, sier han til VG.

Han forteller at da VG publiserte saken, var han sikker på at kvinnen hadde reagert på hendelsen. Kort tid senere uttalte hun til NRK at kvelden var helt uproblematisk.

– Vi tok da kontakt med kvinnen for å forstå hva som hadde skjedd. Hun mente at VGs artikkel ikke ga et riktig bilde av hennes opplevelse og at sitatet vi oppfattet var godkjent, ikke ga uttrykk for hennes mening.

– De neste dagene forsøkte VG å få oversikt over hva som hadde skjedd. Etter å ha vært i kontakt med de involverte, forsto vi at vår artikkel ikke ga et riktig bilde av hendelsesforløpet. Konklusjonen var at VG hadde grunn til å beklage. Det gjorde vi.

Han opplyser at VG satt i gang en intern gjennomgang like etter beklagelsen. Den er ennå ikke avsluttet.

– Fortsatt er det ubesvarte spørsmål, men det har skjedd en alvorlig feil vi tar på dypt alvor. Slike feil er ikke vanlig i VG. Når de skjer, må vi granske oss selv.

For å forstå hva som har skjedd, har VG også hatt et møte med kvinnen, opplyser Steiro.

– Det var viktig for oss å beklage direkte til kvinnen. Hun har fortalt det samme til oss som hun nå har uttalt til TV2. Det er vårt ansvar at hun har havnet i en vanskelig situasjonen og at saken ble uriktig.

– Vi kan ikke annet enn å gjenta beklagelsen til alle som var omtalt i saken. Selv om vi fortsatt ikke er kommet helt til bunns, vet vi at VG ga et feilaktig bilde av det som skjedde. Det rammet både kvinnen på filmen og Trond Giske og det er vi virkelig lei oss for.

