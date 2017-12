OSLO LUFTHAVN: Flyplassen opplyser at det kan bli forsinkelser grunnet snø. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Snøvær kan forsinke flytrafikken på Oslo Lufthavn

Publisert: 28.12.17 09:49 Oppdatert: 28.12.17 11:26

Snøen har skapt vanskelige kjøreforhold og snøskredfare i romjulen. Nå kan den påvirke flytrafikken.

Torsdag er det ventet opp mot 20 centimeter snø på Østlandet . For folk som skal ut å reise kan det by på forsinkelser på Oslo Lufthavn . Det melder flyplassen selv på Twitter:

Seks fly forsinket hittil

Pressetalsmann for Avinor, Lasse Vangstein, forteller at de av erfaring får forsinkelser når det er snøvær.

– Så langt har vi hatt 43 avganger i dag, hvor seks av flyene har vært forsinket, sier han til VG.

Han forteller at det ikke er mye, og at det ikke dreier seg om lange forsinkelser. Årsaken til at flyene kan bli forsinket er fordi rullebanen må brøytes, noe som tar omtrent 15 minutter. Det vil likevel alltid være en rullebane åpen.

– Dette gjør vi selvfølgelig av sikkerhetshensyn, og for å holde friksjonen ved like, forteller Vangstein.

Det kan også bli forsinkelser på grunn av dårlig sikt, noe som gjør at det kan bli lengre mellomrom mellom landinger. Torsdag morgen er det likevel ingen utfordringer med dårlig sikt.

Han tror likevel ikke det blir store forsinkelser.

Fryser på

Meteorolog i Meteorologisk institutt, Elbjørn Moxnes, forteller at det ikke blir voldsomme mengder snø torsdag, men at det vil bli lett nedbør i form av snø utover dagen.

– Aller nærmest kysten kan det bli sludd og regn, sier hun.

Utover fredagen vil temperaturen falle noe, som kan gjøre veiene glatte. Hun tror imidlertid at snøen som kommer torsdag vil bli fjernet fra veiene før den tid, slik at kjøreforholdene ikke blir like vanskelige som tidligere i romjulen.

I Oslo-området kan temperaturen falle ned mot ti minusgrader.

