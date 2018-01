PROTEST: NOAHs fakkeltog mot pelsdyrnæringen har fått gjennomslag. Pelsdyrnæringen skal avvikles, ifølge regjeringen. Foto: TERJE BENDIKSBY, NTB SCANPIX

Pelsdyrnæringen skal avvikles

Publisert: 14.01.18 18:13

Regjeringen vil foreta en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025, går det fram av den nye regjeringsplattformen.

– Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter fram til årsskiftet 2024/2025, heter det i den såkalte Jeløya-plattformen.

– Jeg tror ikke vi hadde fått gjennomslag for en avvikling av pelsnæringen utenfor regjering, sier Venstre -leder Trine Skei Grande.

– Det er helt fantastisk at Venstre har vist evne og vilje til å prioritere hensynet til de aller svakeste – pelsdyr som lider i trange bur. NOAH har kjempet i 28 år for dette, og vi er utrolig glade for at politikerne endelig hører på veterinærfaglig råd og opinionen i denne saken, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Da statsminister Erna Solberg (H) la frem den nye regjeringsplattformen søndag trakk hun frem seks store utfordringer hun mener Norge nå står overfor:

Kommunikasjonsleder i Dyrevernallianse, Live Kleveland, sier til VG at de var i samtaler med Venstre før forhandlingene startet.

– Da ble vi lovet at pelsdyroppdrett skulle avvikles. Vi fortalte dem at det var den dyrevernsaken vi ønsket at skulle prioriteres, sier Kleveland.

Vanskelig å svelge for Høyre og Fremskrittpartiet

Både Erna Solberg og Siv Jensen sier til NTB at avviklingen av pelsdyrnæringen var en av de vanskeligste sakene for dem å svelge.

– Vi er takknemlige for at både Høye og Fremskrittpartiet nå støtter dette. Vi vet at dette er en sak både Ola Elvestuen og Trine Skei Grande brenner for. Dette betyr ikke at næringen faktisk blir avviklet, men dette er et langt skritt i riktig retning, sier Kleveland.

Kompensasjonsordningen for dem som driver med pelsdyr, skal utredes og klargjøres i løpet av 2018, ifølge regjeringen.

