FLERE SPØRSMÅL: SV vil spørre Jensen om flere ting i forbindelse med høringen. Også under høringen var det mange som hadde spørsmål. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Vil stille Jensen nye spørsmål om SSB-striden

Publisert: 16.01.18 11:12

INNENRIKS 2018-01-16T10:12:53Z

SV er ikke fornøyd etter en syv timers lang høring. Partiet har flere spørsmål til finansminister Siv Jensen om hennes konflikt med tidligere Statistisk sentralbyrå-sjef Christine Meyer.

– Det er et tilstrekkelig antall av komiteens medlemmer som ønsker å stille spørsmål. Flere ser det samme som oss, og mener at det ikke har kommet gode nok svar så langt, sier Torgeir Fylkesnes (SV).

Han varsler at kontrollkomiteen vil stille ytterligere spørsmål til Jensen om SSB-kampen, like under en uke etter Stortingets åpne høring om saken. Komiteen skal møtes tirsdag klokken 14.

Onsdag 10. januar ble Jensen og andre involvert utspurt av komiteen om bakgrunnen for det som ble en ordkrig mellom Jensen og tidligere SSB-sjef Meyer i november 2017. Det endte med Meyers avgang.

Kjernen i kampen mellom de to var endringer Meyer ville gjøre i byrået. Jensen mener Meyer har fått beskjed om å stoppe. Ifølge Meyer har departementet derimot vært med på laget helt til hun ville flytte innvandringsforsker Erling Holmøy.

Slik oppsummerte Dag Terje Andersen høringen forrige onsdag:

Dette lurer partiet på

Nå varsler Fylkesnes at han ønsker å stille flere spørsmål til Jensen.

– Manglene i spørsmålene gjelder spesielt dokumentasjon på at Jensen har gitt signaler om at Meyers endringer skulle vente til etter Statistikklovutvalget, sier han.

Derfor går det mot nye spørsmål fra komiteen. I november stilte komiteen en rekke spørsmål til finansministeren og fikk svar på flere hundre sider. Fylkesnes forteller at SV blant annet lurer på følgende:

Hvorfor svarte ikke Jensen ja da stortingsrepresentant Marianne Marthinsen spurte om man burde vente med endringene til etter at Statistikklovutvalget var ferdig?

Hvorfor godkjente departementet Meyers notat hvor det sto at man burde gå videre med endringene om departementet ikke mente dette?

Hvorfor satte ikke departementet ned foten i august da det fikk flere viktige dokumenter om endringene?

– Det har vært en del påstander fra møter hvor det ikke er referater. Derfor vil vi nå fokusere på spørsmål hvor det vil være enklere å vise til dokumentasjon.

VG har så langt ikke fått noen kommentar fra Finansdepartementet.

Åpnet for mistillit

Noen dager etter at høringen var over, varslet Fylkesnes at partiet vurderer mistillit mot finansministeren. Han mener Jensen har villedet Stortinget.

– Det er i strid med grunnloven og uakseptabelt for en statsråd. Her har man gått aktivt inn for å fortelle Stortinget en annen fortelling, og dokumentasjonen viser at dette ikke stemmer, sa han til VG lørdag.

Dette har finansministeren hardnakket avvist, og Fylkesnes fikk heller ikke særlig støtte av de andre medlemmene i komiteen.

– Fylkesnes gjentar nå påstander han kom med i høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og som finansministeren svarte på der. I høringen understreket finansministeren at SSB må moderniseres og videreutvikles, men omstillingen må skje i riktig retning, i riktig rekkefølge og i riktig tempo, skrev departementets kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i en e-post til VG da.