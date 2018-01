SLUTT: Jonas Gahr Støre sier tordag at partiet ikke lenger vil spandere alkohol. Her på Politisk kvarter i NRK tidligere i år. Foto: Frode Hansen

Støre: Slutt på at Ap spanderer alkohol

Publisert: 11.01.18 23:00

INNENRIKS 2018-01-11T22:00:34Z

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiet ikke lenger vil betale for alkohol på samlinger i regi av partiet.

Uttalelsen kommer fra partilederen under «Debatten» på NRK1 torsdag kveld., der tema var metoo og metoo-fallene i norsk politikk.

– Vi kommer til å få et nytt forhold til alkohol, sier Støre til NRK .

– Jeg legger meg ikke opp i om folk drikker alkohol eller ikke, men vi skal ikke betale for det, svarte Støre på spørsmål om hva partiets nye linje vil innebære.

Støre mener alkohol er «elefanten i rommet», og visker ut grenser som fører til uønskede situasjoner.

I varselsakene mot tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske var flere av sakene knyttet til alkohol, noe Giske selv bekreftet da han sto frem på Dagsrevyen 21 før jul.

– Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært min oppførsel og rolle bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikheter i maktforhold eller aldersforskjell, eller det kan dreie seg om sosiale sammenhenger med mye alkohol, fortale Giske.

Onsdag annonserte leder i Unge Høyre Kristian Tonning Riise at han trekker seg fra sin stilling etter at flere medlemmer hadde reagert på hans atferd . Alkohol skal også her være en medvirkende faktor.

Da statsminister Erna Solberg møtte pressen på Jeløya tidligere torsdag kveld tok også hun opp problemet med alkohol og grenser .

Solberg sier Høyres ungdomsparti har blitt bedre enn det var når det gjelder alkohol, og at det er en tydeligere grensesetting.

– På Unge Høyres landsmøte er det mye tydeligere skille på hvem som er over og under 18 år, og hvem som har lov til å drikke alkohol, og det er alkoholfrie arrangementer. Sånn sett syns jeg man håndterer det bedre enn tidligere, men det er ofte sånn at når det er alkohol, er det erfaring for at under en fest blir det mer sjekking, og grensene kan kanskje bli dårligere. Det betyr at man må passe på at alkoholkonsumet både er forsvarlig og ordentlig, og det gjelder noen av de bekymringsmeldingene som er kommet rundt Kristian, uttalte Solberg.