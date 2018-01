Tidligere NRK profiler er fornøyd med at NRK har tatt kritikken på omlegging av distriktsnyhetene på alvor og nå utvider sendingen. Foto: VG og Bodø kommune

Jubler over at NRK utvider distriktssendingen

Publisert: 24.01.18 22:39

INNENRIKS 2018-01-24T21:39:07Z

Flere tidligere NRK- profiler jubler for at NRK har snudd og bestemt seg for ikke å korte ned distriktssendingene på TV.

– Jeg føler gleden helt fra Cape Town hvor jeg befinner meg nå, så nå jubler jeg hjem til Norge, sier mangeårig nyhetsanker i Dagsrevyen, Einar Lunde (74) til VG.

Onsdag kunne NRK meddele at de fra og med førstkommende mandag forlenger sendingen før dagsrevyen fra fem til ti minutter. Sendingen før kveldsnytt består, og den totale sendetiden er da tilbake på samme nivå som før den omstridte omleggingen.

VG har vært i kontakt med flere journalister og programledere som har fartstid fra NRK . Flere var lite begeistret over omleggingen, men er nå svært positive til at NRK velger å gå tilbake på sendetiden.

– Det er veldig gledelig, det er i distriktene at Norge blir bygget opp, og det er der det skapes verdier til det norske samfunnet. De fortjener virkelig å ha gode lokalsendinger, sier Lunde.

– Mye å si for distriktsjournalistikken

Tidligere NRK-journalist Tord Berthinussen var en av dem som reagerte sterkest på NRKs omlegging da VG pratet med han tidligere denne uken. Han mener endringen som nå har blitt gjort, har mye å si for den gode journalistikken i distriktssendingene.

– Dette er veldig bra tenkt og flott at de snur, men jeg mener det fortsatt bare er en halv seier. Nå mangler det bare å la de fem regionene overta og dele på sendeflaten til «Norge nå», det ville vært bra, sier han.

Oddgeir Bruaset (73) tidligere programleder for «Der ingen skulle tru at noken kunne bu» deler mening med Berthinussen og tenker at dette kan være en sjanse til at «Norge i dag» kan gjenoppstå.

– Det er prisverdig at ledelsen tar hensyn til de mange innvendingene som har kommet, når det blir ti minutter istedenfor fem vil det si at det blir anledning til å lage lenger innslag og kanskje dette også kan bidra til at «Norge i dag» kan gjenoppstå, sier han.

Sterk relasjon til distriktssendingen

Det var desember NRK offentliggjorde at distriktsnyhetene som tidligere ble sendt klokken 18.45 på NRK1, skulle kuttes ned fra 15 til fem minutter og heller sendes tre ganger i løpet av kvelden.

– For en del av vårt trofaste publikum er disse sendingene det aller viktigste i deres mediehverdag. Vi har rett og slett undervurdert den enormt sterke relasjonen de har til TV-nyhetene fra sitt distrikt. Det har vi nå tatt innover oss. Derfor forlenger vi distriktssendingen i forkant av Dagsrevyen, sa NRKs distriksredaktør,Grethe Gynnild-Johnsen til VG tidligere i dag.

– Godt at de hører på oss gamlingene

Journalist og komiker i NRK, Tore Skoglund (70) syns omleggingen var forkastelig, nå mener han NRK går i riktig retning.

– Jeg syns det er fint, men de tok ikke kraftig i syns jeg, de kunne gått tilbake til det gamle, men det er godt de tar til vettet, sier Tore Skoglund

Tidligere NRK og TV2-programleder Per Ståle Lønning (68) mener det var en undervurdering av publikum å fjerne noe av den nærmeste journalistikken.

– Det som står deg nærmest, er det du er mest interessert i, så dette er veldig bra av NRK, sier han.

– Dette er fornuftig

Da VG snakket med NRK-veteran og kommentator-legende Arne Scheie (74) var han ikke like kritisk som flere av sine kolleger. Nå mener han det er bra at NRK lytter til sine seere.

– Det er seerne NRK betjener og da syns jeg det er et fornuftig valg NRK har gjort med å plusse på mer lokalt stoff, NRK har kommet distriktene i møte. En honnør til kringkastingssjefen som hører på seerne, sier han.

Heller ikke forfatter og journalist Marit Christensen (69) var kritisk til NRKs omlegging da VG snakket med henne tirsdag.

– De har gjort det til en balanse mellom det publikum ønsker seg og det de selv ville, vi får håpe det er en lykkelig løsning, sier hun.

– Ti minutter er dobbelt så mye og mange ganger bedre

John Skien (73) har jobbet i NRK i 46 år, hovedsakelig i distriktssendingene til NRK Rogaland, han var ikke positiv til utviklingen i distriktssendingen, men forstod NRKs prioritering. Nå mener han sakene fra distriktskontorene vil bli bedre.

– Jeg syns det var storartet at de snudde, og ti minutter er dobbelt så mye og mange ganger bedre enn det var, sier John Skien.

– Nå kan man lage en sak som det er litt mer hold i, og som gjerne varer litt lenger, legger han til.