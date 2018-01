ÅSTED: Eiendommen i Brumunddal hvor politiet mener at Janne Jemtland ble drept. Hennes ektemann er siktet for drapet, men erkjenner ikke straffskyld. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Avis: Janne Jemtlands ektemann innrømmer krangel

NTB

Publisert: 24.01.18 21:07

I avhør skal Janne Jemtlands ektemann ha sagt at han kranglet med kona før hun døde, skriver Hamar Arbeiderblad.

Avisen skriver onsdag kveld at mannen i avhør har forklart at han og ektefellen kranglet, og at det var dette som var foranledningen til handlingen som førte til at hun døde.

Politiet har tidligere uttalt at den 47 år gamle mannen ikke erkjenner straffskyld for drap, men at han knytter seg til situasjonen der Janne Jemtland døde.

– Hans stilling til siktelsen er den samme, opplyser hans forsvarer, advokat Ida Andenæs, til Hamar Arbeiderblad onsdag.

Verner barna

Politiet i Brumunddal er uvanlig tilbakeholdne med opplysninger etter drapet på tobarnsmoren. Hensynet til familien og til etterforskningen oppgis som grunn. Fredag skal Janne Jemtland begraves fra Veldre kirke i Brumunddal.

– Av hensyn til barna og pårørende i denne saken er vi varsomme med opplysningene som gis ut. Samtidig har vi forståelse for at det er et stort informasjonsbehov blant presse og publikum, og dette er med i vurderingene vi gjør fortløpende, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hanne Stine Kind i Innlandet politidistrikt til NTB.

Janne Jemtland ble funnet drept lørdag 13. januar og ble obdusert. Bortsett fra å bekrefte at den 36 år gamle kvinnen faktisk ble drept hjemme på eiendommen i Veldre, og at det er skjellig grunn til å mistenke ektemannen for å ha begått drapet, har politiet vært sparsomme med opplysninger.

Nye avhør

Ektemannen har hjulpet politiet med opplysninger i saken, blant annet ved å påvise stedet i Glomma hvor den døde ble funnet.

Selv ikke etter at drapsofferet var blitt obdusert ved Oslo universitetssykehus, og en foreløpig rapport var overlevert politiet tidlig i forrige uke, har politiadvokat André Lillehovde van der Eynden sagt noe om hvordan Janne Jemtland døde.

– Planlagte avhør av siktede vil fortsette i uke 5, og før dette er ferdig vil vi ikke gå ut med mer informasjon enn det som tidligere har kommet ut, opplyser Kind videre til NTB.

– Flyttet snø

Etter det TV 2 erfarte tidligere onsdag, tror politiet den drapssiktede ektemannen kan ha fraktet bort snø fra gårdsplassen utenfor hjemmet for å fjerne blodspor. Politiets teori er at mannen i etterkant dumpet snøen på de to stedene det ble funnet blod som stammet fra Jemtland.

I dagene etter at Jemtland ble meldt savnet, fant politiet to blodspor ikke langt fra hverandre, men 11 kilometer fra parets eiendom.