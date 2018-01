DOBBEL NEKT: Den 32 år gamle mannen fra Albania avviste alle anklagene som var rettet mot ham, både i narkotikasaken før jul i fjor - og i voldtektssaken i januar. FOTO: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN

Mann tatt i narkotikasak – dømt for voldtekt

Publisert: 27.01.18 14:35

INNENRIKS 2018-01-27T13:35:26Z

Fem måneder etter at politiet henla en voldtektssak i Oslo, ble en albansk mann (32) pågrepet i en alvorlig narkotikasak. Nå er 32-åringen dømt for begge forholdene.

Det var natt til 21. februar 2015 at den 32 år gamle utenlandske mannen ifølge dommen voldtok en kvinne i en leilighet i Oslo.

Om morgenen dagen etter ble politiet varslet om saken og fikk beskjed om at det var en mann med et konkret kallenavn som sto bak overgrepet. Politiet etterforsket kallenavnet, deriblant gjennom avhør av tre personer som bodde i den aktuelle leiligheten.

I tillegg ble den fornærmede kvinnen undersøkt ved voldtektsmottaket i hovedstaden, hvor det blant annet ble sikret DNA-spor.

Ikke etterlyst

Ifølge dommen mot 32-åringen spredte ryktet seg, om at en utenlandsk mann med det aktuelle kallenavnet sto bak en voldtekt i det albanske miljøet i Oslo. Ryktene skal også ha nådd hovedpersonen selv.

« Han kontakta en advokat i Norge for å høre om han var etterlyst. Advokaten undersøkte med politiet og kunne melde tilbake at det var han ikke. », står det i dommen.

Henlagt

Den 32 år gamle albaneren sendte ID-papirene sin til advokaten i Norge. Der sto han kun oppført med et fornavn, noe som gjorde at politiet ikke koblet fornavnet opp mot kallenavnet hans.

« Det er videre spesielt at tiltalte sender et (for)navn han knapt bruker til den norske advokaten, og som han i alle fall ikke er kjent under i Norge, når han vil ha svar på om politiet ønsker kontakt med ham. », står det i dommen.

Ifølge 32-åringen dro han og et familiemedlem til Tyskland dagen etter episoden i leiligheten i Oslo. Parallelt med denne turen slettet han profilen sin på Facebook.

Voldtektssaken ble henlagt i november 2015, under bestemmelsen « ukjent gjerningsmann ».

Anket

Fem måneder senere, 1. april 2016, ble 32-åringen pågrepet samme med tre andre personer fra Albania og Bosnia. De ble alle siktet for innførsel av nærmere 200 kilo marihuana.

Politiet foretok en rutinemessig DNA-prøve, noe som ga treff i den over ett år gamle voldtektssaken som var henlagt.

Om sommeren 2016 ble 32-åringen kjent med voldtektsanklagene. Han har hele tiden nektet straffskyld, både i avhør og under rettssaken i Oslo tingrett i januar i år.

32-åringen ble dømt til syv år og seks måneders fengsel for grove narkotikaforbrytelser før jul i fjor. Nå er han i tillegg dømt til tre år og seks måneders fengsel for voldtekt.

Begge dommene er anket, og de er derfor ikke rettskraftige.

– Saken illustrerer hvor viktig DNA-registreringen av kriminelle er, for å kunne oppklare alvorlige straffesaker, sier den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Hege Salomon, til VG.

De fornærmede kvinnen fikk innvilget kravet om nesten 160.000 kroner i erstatning.

32-åringens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.