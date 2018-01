APRIL 2017: Rune Alstadsæter er nå statssekretær for Erna Solberg. I april 2017 var han kommunikasjonssjef i Høyre, og fikk en henvendelse fra Kristian Tonning Riise om en «privat hendelse utenfor partiet». Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Tidligere Unge Høyre-leder ba om Høyre-hjelp – ni måneder senere er det varslersak

Publisert: 23.01.18 08:09

For ni måneder siden ble flere Høyre-topper fortalt om en hendelse av Kristian Tonning Riise, uten at hendelsen ble videre undersøkt. Nå er det en varslersak.

I april 2017 tok daværende Unge Høyre -leder Kristian Tonning Riise selv kontakt med Høyres kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter for å spørre om råd.

Høyre opplyste søndag at det gjaldt råd om en privat hendelse utenfor partiet, hvor Tonning Riise var «under sterk påvirkning av alkohol».

VG erfarer at hendelsen som Tonning Riise ba om råd om, nå er en av sakene det har kommet inn varsel på i Høyre. Våren 2017 ble ikke saken fullt undersøkt, Erna Solberg fikk ikke beskjed og saken fikk ingen konsekvenser for Tonning Riises lederverv i Unge Høyre.

Flere Høyre-topper vedgår at de burde stilt flere spørsmål den gang.

– I ettertid ser jeg at jeg burde ha stilt flere spørsmål. Jeg forsto for sent at dette var en sak som handlet om seksuell trakassering, skriver Alstadsæter i en sms til VG.

– Jeg feilvurderte behovet for å sjekke

Alstadsæter var i april 2017 kommunikasjonssjef i Høyre, men ble i desember 2017 statssekretær ved Statsministerens kontor og Erna Solbergs nye «spinndoktor».

– Kristian Tonning Riise fremstilte hendelsesforløpet på et slikt vis at jeg feilvurderte behovet for å sjekke den andre partens opplevelse eller stille viktige kontrollspørsmål. Det er en erfaring jeg skulle vært foruten, skriver Alstadsæter.

VG har gjentatte ganger bedt Alstadsæter, som nå er statssekretær ved Statsministerens kontor, om å svare på hvilken informasjon han fikk fra Tonning Riise i april 2017. VG har også bedt om svar på hvilken måte denne informasjonen ble håndtert og hva enden på saken ble. Det vil han ikke svare på.

– Som sagt på pressekonferansen på søndag spurte jeg flere i Høyre om råd i forbindelse med saken i april. Også generalsekretæren ble informert. I ettertid ser jeg at dette var en henvendelse hvor jeg burde stilt enda flere spørsmål, skriver Alstadsæter.

Kvinnen som var involvert i hendelsen, opplyser til VG at hun ikke ønsker oppmerksomhet rundt saken. VG har prøvd å komme i kontakt med Tonning Riise om denne saken, uten å få svar. Han er for tiden sykmeldt.

Spurte flere sentrale Høyre-folk om råd

Både generalsekretæren i Unge Høyre og Høyre fikk beskjed av Alstadsæter etter april 2017, men hendelsen ble likevel ikke fulgt opp videre, opplyste Høyre på pressekonferansen søndag:

– Det skjer ikke noe videre rundt saken. Det blir ingen utvikling i saken. Hadde vi visst det større bildet, som vi gjør i dag, ville vi kanskje stilt flere spørsmål, sa Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Aarset presiserer overfor VG at han kun kan kommentere på samtalen fra april i fjor og vil ikke gå inn på hva Tonning Riise ba om råd om.

– Mitt inntrykk var at det ikke var noe uoverensstemmelser mellom de involverte, skriver Aarset i en e-post til VG .

– Vi fortalte om denne hendelsen på pressekonferansen i går fordi vi ønsker å være så åpne som mulig om alle forhold rundt Kristian T. Riise, skriver Aarset.

– Statsministeren burde vært informert tidligere

Alstadsæter informerte og rådførte seg våren 2017 også med to sentrale Høyre-skikkelser.

En av dem var daværende pressesjef Odd Hoen Sevje i Høyres stortingsgruppe, som nå er politisk rådgiver ved Statsministerens kontor.

– Rune ringte meg, og jeg mente det var noen ting han burde sjekke opp med Tonning Riise. Etter det fikk jeg vel høre at han hadde tatt en runde med Tonning Riise, men jeg hørte ikke noe mer etter det, sier Sevje til VG.

Temaet kom igjen opp med Alstadsæter i ettertid, vedgår han. Men han sier han aldri diskuterte saken med Erna Solberg.

– Jeg tror alle i ettertid, når de ser omfanget i dag, tenker at det var ting de skulle gjort annerledes. Alle som hadde hatt en anledning til å følge opp, skulle gjort det på en bedre måte, sier Sevje til VG.

Den andre var statssekretær Sunniva Ihle Steinsland, som jobber for Erna Solberg ved Statsministerens kontor (SMK).

– Mitt råd var å be om mer informasjon og konkrete fakta i saken, sa Ihle Steinsland til VG søndag kveld.

Selv om generalsekretæren i Høyre hadde hatt befatning med bekymringer rundt Tonning Riise og Høyres parlamentariske leder var informert, fikk ikke statsminister Erna Solberg vite om Tonning Riise-saken før dagen han gikk av , 10. januar i år.

– I lys av det vi nå vet er det lett å være etterpåklok. Statsministeren burde vært informert tidligere og jeg burde bidratt til det, skriver Alstadsæter i en sms til VG.