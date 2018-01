REGELBRUDD: Bjørnheimveien bro på E6 i Oslo var en av mange broer som ikke var inspisert som den skulle da VG sjekket Vegvesenets brosystem i fjor. Foto: Jørgen Braastad

Brodirektøren innrømmer: – Vi følger ikke våre egne rutiner

Publisert: 29.01.18 22:28

INNENRIKS 2018-01-29T21:28:17Z

Brodirektør Børre Stensvold erkjenner rutinesvikt i Vegvesenet. – Det må vi gjøre noe med, sier han.

Uttalelsen kom på et frokostmøte i regi av Opplysningsrådet for veitrafikken i dag.

Temaet for møtet var tilstanden på broene og veinettet i Norge, etter at VG før jul avslørte at Vegvesenets regionkontorer ikke inspiserer broene som de skal .

– Du gir inntrykk av at Vegdirektoratet har oversikt og gode systemer. Men er det da en bro som har falt ned mellom Vegdirektoratet og regionkontorene? spurte møteleder Øyvind Solberg Thorsen.

– Som du sier har både VG og Vegtilsynet avdekket at vi følger ikke våre egne rutiner. Det må vi gjøre noe med, svarte brodirektør Børre Stensvold.

Frist 1. februar

Første sjanse til å gjøre noe med det er allerede torsdag denne uken. 1. februar er fristen for å oppdatere brodatabasen Brutus med alle broinspeksjonene som ble gjennomført i fjor.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidligere sagt til VG at han forventer at denne fristen blir tatt på alvor.

– Jeg forventer at Vegvesenet kan peke på at alle de registreringene som skal ligge i Brutus, faktisk er lagt inn. At systemet er oppdatert, sa Solvik-Olsen til VG rett før jul .

Opplysningsrådet for veitrafikken består av organisasjoner og bedrifter som er opptatt av vei og veipolitikk. Øyvind Solberg Thorsen, som er direktør i Opplysningsrådet, sier at han har fulgt nøye med på VGs saker om broer.

– Vi er veldig opptatt av at regelverk skal følges som det er tenkt. Vi er helt enige med Vegtilsynet i at det er en viktig systemfeil de har avdekket. Og så blir vi bekymret over om tilsvarende systemfeil finnes på andre områder, sier Thorsen.