HUSK DETTE: Politet oppfordre alle bilførere til å skrape ruten. Foto: Politiet

Skrapet ikke bilruten - mistet lappen

Lars Helgerud

Publisert: 29.01.18 11:29

En kvinne i 20-årene ble fratatt førerkortet utenfor Tromsø mandag morgen etter å ha droppet å skrape bilruten.

Politiet i Tromsø la ut bildet på Twitter, til skrekk og advarsel.

Kvinnen hadde ikke skrapet den isete bilruten tilstrekkelig, og bildet viser at kvinnen hadde svært lite utsyn gjennom ruten.

- I dette tilfellet vurderte patrulje det som så grovt at det ble førerkortbeslag. Det var trafikkfarlig, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen ved Troms politidistrikt, til Nordlys.

Politiet i Troms skriver på Twitter at kvinnens førerkort ble beslaglagt.

I tillegg oppfordrer de publikum til å skrape frontruta tilstrekkelig.

Politiet i Tromsø melder like etter den første meldingen også om en annen utenlandsk fører som ble gitt et forenklet forelegg for isete frontrute/utilstrekkelig utsyn.