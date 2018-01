UKLART MOTIV: Politiet i Oslo har etterforsket drapssaken på Hellerud siden juni i fjor, men de har ikke konkludert med hva som var bakgrunnen for drapet. FOTO: SCANPIX

Politiet om Hellerud-drapet: Drepte og dro fra Norge i lånt bil

Publisert: 15.01.18 09:47

INNENRIKS 2018-01-15T08:47:43Z

Politiet mener to utenlandske menn var i Norge i vel ett døgn i fjor sommer – og sto bak drapet på en tyrkisk mann (54) på Hellerud i Oslo, før de stakk fra landet i en lånt bil.

Noen timer etter drapet kom to familiemedlemmer av den 54 år gamle tyrkeren på besøk til ham, om ettermiddagen 15. juni i fjor.

Inne i boligen fant de 54-åringen død i en blodpøl på gulvet mellom stuen og kjøkkenet, får VG opplyst.

Politiets etterforskere slo raskt fast at de sto overfor et drap – og de kom også raskt på sporet av to gjerningsmenn: En tyrkisk mann (41) som var bosatt i Estland, og en finsk statsborger (55) med tyrkisk bakgrunn.

I løpet av etterforskningen har politiet avdekket at den 41 år gamle tyrkeren har vært i Norge ved flere anledninger i forkant av drapet. Under disse oppholdene traff han blant annet drapsofferet på Hellerud i jobbsammenheng.

I begynnelsen av juni i fjor lånte den 55 år gamle finnen en bil i hjemlandet og kjørte til Estland. Der plukket han opp 41-åringen, før de begge dro videre til Norge – gjennom Sverige.

Overnattet hos offeret

14. juni 2017: De to utenlandske mennene ankom Norge og Lillestrøm. Begge sjekket inn på et hotell og dro for å møte 54-åringen.

I løpet av denne sommerdagen var de tre blant annet på Hellerudsletta på Romerike og ved et bingo-lokale på Ensjø i Oslo, får VG opplyst.

De utenlandske mennene kjørte den lånte bilen, mens 54-åringen kjørte sin egen bil, en hvit Toyota Auris, 2013-modell.

Politiet har innhentet overvåkningsbilder fra området rundt bingo-lokalet på Ensjø. Bildene viser at 54-åringen parkerte bilen og etter hvert kjørte videre sammen med de to utenlandske mennene.

Den påfølgende natten overnattet 41-åringen hos den 54 år gamle mannen på Hellerud, mens den finske mannen sov på hotellet i Lillestrøm.

Obduksjonen: Drept med stikkgjenstand

15. juni: Om morgenen kjørte 41-åringen og 54-åringen fra Hellerud til Drammen. De to returnerte til hovedstaden i løpet av formiddagen.

Ifølge VGs opplysninger, har rettsmedisinerne som obduserte 54-åringen etter drapet konkludert med at han ble drept en gang mellom klokken 7 og 13 denne dagen. I tillegg har de fastslått at han ble drept med en stikkgjenstand i ryggen.

Den 41 år gamle tyrkeren hevder at han dro tilbake til hotellet i Lillestrøm ved lunsjtider etter turen til Drammen. Han har også forklart at 54-åringen var opptatt i møter utover dagen, og at han derfor aldri traff ham noe mer under dette oppholdet i Norge, får VG opplyst.

Politiet har sikret seg overvåkningsbilder fra hotellet i Lillestrøm. Bildene viser at 41-åringen og hans finske bekjentskap sjekker ut rundt klokken 12.

Pekt ut av vitne

Et sentralt vitne i saken har imidlertid plassert 41-åringen på Hellerud kort tid i forveien. Det aktuelle vitne har i avhør beskrevet to personer som gikk forbi vinduet hans: Den ene var 54-åringen, som han kjenner fra nabolaget. Den andre var en mann med utenlandsk utseende.

I avhør har vitnet blitt forelagt fantomtegninger av mannen med utenlandsk utseende, og vedkommende har identifisert ham som den tyrkiske 41-åringen.

Politiet fester lit til vitnets forklaring, noe som betyr at 54-åringen fortsatt var i live like før klokken 12 denne sommerdagen.

Ifølge VGs opplysninger, har den tyrkiske 41-åringen forklart at han returnerte til Hellerud etter utsjekkingen i Lillestrøm. Han hevder videre at han ikke traff 54-åringen i boligen, men en kvinne som han hadde møtt noen ganger tidligere.

Ifølge 41-åringen, var han kun innom en kort tur for å hente kofferten mellom klokken 12 og 13.

Politiet tror ikke på ham.

Uklart motiv

Isteden mener de at 41-åringen, enten alene eller sammen med sitt finske bekjentskap, tok livet av 54-åringen med en stikkgjenstand.

Etterforskerne har ikke konkludert med om de mener drapet var planlagt eller om det skjedde ved en tilfeldighet, får VG opplyst.

Ifølge politiet, kjørte de to utenlandske mennene fra Hellerud og ut av Norge etter drapet, gjennom Sverige og videre til Finland med båt.

Da politiet ble varslet om drapet, tok det ikke lang tide før de både etterlyste offerets bil og de to mennene.

Ni dager etter drapet ble den etterlyste 41-åringen pågrepet i Bulgaria. I samme periode ble 55-åringen tatt av politiet i Finland.

I løpet av den neste halvannen måneden ble begge to utlevert til Norge, siktet for drap eller medvirkning til drap.

Forsvarerne til de to drapssiktede mennene, advokatene Gunhild Bergan og Arve Ringsbye, ønsker ikke å kommentere saken utover å opplyse at klientene nekter straffskyld.

Politiet har ingen klar formening om motivet bak drapet. Etterforskerne har imidlertid funnet ut at persongalleriet i saken kan knyttes til narkotikakriminalitet, uten at motivet nødvendigvis ligger i et slikt miljø.

– Vi kan bekrefte at vi har en aktiv etterforskning, men jeg ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger om siktedes bevegelser på det nåværende tidspunkt. Ut over det har jeg ingen kommentarer, sier politiadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo politidistrikt til VG.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!