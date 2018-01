FORSVARER: Advokat Ida Andenæs bisto sin drapssiktede klient i et flere timer langt avhør på Hamar politistasjon fredag kveld og natt. Foto: Jørgen Braastad, VG

Drapssiktet ektemanns forsvarer til VG: – Han erkjenner ikke straffskyld

Publisert: 13.01.18 02:00 Oppdatert: 13.01.18 02:44

HAMAR (VG) Ektemannen til Janne Jemtland (36) erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap. Den drapssiktede mannen satt i et flere timer langt avhør på Hamar fredag kveld og natt.

Det bekrefter hans forsvarer, Ida Andenæs i advokatfirmaet Elden, til VG natt til lørdag. Hun kom da ut fra avhør på Hamar politistasjon. Avhøret med den siktede ektemannen ble avsluttet nærmere klokken 01:40.

Han ble fredag kveld pågrepet og siktet for forsettlig drap på den savnede tobarnsmoren.

– Han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap, sier Andenæs.

Hun forteller at avhøret varte i «flere» timer, men ønsker ikke å tidfeste det nærmere.

– Hva har han forklart i avhør?

– Det ønsker jeg ikke å forklare noe om, men det jeg kan si er at han samarbeider med politiet, og at han forklarer seg, sier hun.

Andenæs sier at det vil bli gjennomført flere avhør gjennom helgen. Mannen vil mandag bli fremstilt for varetektsfengsling.

Få oversikt: Dette er forsvinningen i Brumunddal

– Har han innrømmet å ha drept henne?

– Jeg gjentar at han ikke erkjenner straffskyld for forsettlig drap, sier hun.

Funn på eiendom

Ektemannen ble pågrepet uten dramatikk i Brumunddal tidligere fredag kveld, etter at politiet gjennom hele dagen hadde gjennomført omfattende undersøkelser.

De tok blant annet i bruk en såkalt tredjepersonsransaking for å ransake boligen til ekteparet, noe som kan gjøres hos noen som ikke er mistenkt i en sak, men hvor politiet tror det kan finnes bevis.

Ransakingen førte derimot til at Janne Jemtlands ektefelle fredag kveld ble pågrepet og siktet for drap.

Politiet fraktet blant annet en traktor og to av ekteparets biler bort fra eiendommen for videre undersøkelser i både Brumunddal og på Hamar.

Politiet opplyser at det er med bakgrunn i funn på eiendommen at de mener det er skjellig grunn til å sikte ektemannen for å ha tatt livet av henne.

De ønsker ikke å utdype hvilke funn det dreier seg om.

– Bakgrunnen for pågripelse er at det er skjellig grunn til mistanke om drap, sa politiadvokat Julie Dalsveen under en pressekonferanse fredag kveld.

– Ikke håp om å finne Janne i live

Janne Jemtland forsvant natt til 29. desember. Ekteparet hadde tidligere på kvelden vært sammen på fest på forsamlingshuset Veldrom.

De tok utpå kvelden taxi sammen hjem, men politiet har sagt at de er sikre på at hun forlot sin bolig klokken 02 samme natt.

Politiet har fremdeles ikke svart på hvorfor hun dro, hva de mener er foranledningen til drapet eller når drapshandlingen skal ha blitt begått.

Janne Jemtland er fortsatt ikke funnet.

– Det er tatt ut en drapssiktelse. Betyr det at dere har gitt opp håpet om å finne henne i live?

– Vi mener at det er skjellig grunn til å tro at Janne Jemtland er drept, sier Dalsveen.

