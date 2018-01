FORØNØYD: KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Hareide: Regjeringen strekker ut en hånd til KrF

Publisert: 17.01.18 19:58

INNENRIKS 2018-01-17T18:58:35Z

Partileder Knut Arild Hareide mener regjeringen har strukket ut en hånd til KrF ved å få på plass en egen bistandsminister.



Da Børge Brende (H) ble utenriksminister i 2013 ble posten som bistandsminister slått sammen med posten som utenriksminister, og han fikk ansvar for begge feltene. Det har mange vært svært kritiske til, blant annet KrF.

I fire år har partiet som har bistand som en kjernesak argumentert for at Norge trenger en bistandsminister, og nå har de fått ønsket oppfylt. Høyres Nikolai Astrup ble onsdag overrakt nøkler til utenriksdepartementet, der han skal sitte som bistands- og utviklingsminister.

Det er Knut Arild Hareide strålende fornøyd med.

- Jeg synes det er veldig flott at dette skjer, og jeg synes at de har gjort et godt valg med Nikolai Astrup - han er en stor kapasitet, sier partilederen i KrF til VG onsdag.

Nettopp KrF vil bli viktige å gjøre til lags for den nye regjeringen, som skal styre i mindretall og blir avhengig av flere stemmer på stortinget for å få igjennom sine saker.

– Regjeringen strekker ut en hånd

Et fellesopprop fra 45 norske organisasjoner krevde gjeninnføring av en utviklingsminister før den nye regjeringen kom på plass. Oppropet ble overlevert til Trine Skei Grande (V), som tidligere har sagt at Venstre vil kreve gjeninnføring av en egen bistandsminister. Høyre og Frp har tidligere ment at en utenriksminister har bedre samlet oversikt over feltet.

- Verden i dag har to store utfordringer - å bekjempe verdens fattigdom, og klima. Da synes jeg og det er riktig å ha en statsråd på dette feltet, sier Hareide.

Mener du regjeringen med dette har strukket ut en hånd til KrF?

– Utvilsomt ja. De strekker ut en hånd på dette feltet.

– Blir det enklere å samarbeide med regjeringen nå?

– Jeg tenker i alle fall at det er noe vi har sagt at vi synes er bra. Vi har sagt at vi ønsker en forvaltningsform (i bistanden, journ. anm.) - det virker det som om de er interessert i å se på.

Mener bistand og asyl ikke må blandes

Selv om Hareide er glad bistandsministerposten er tilbake, og glad for at Astrup har fått den, er han kritisk til flere aspekter av utviklingspolitikken den blåblå regjeringen har ført til nå.

– De sier at bistand kan brukes til å sikre returavtaler - vi kan ikke la innvandringspolitiske hensyn legge føringer for bistand. Det vil ikke bidra til en effektiv og samordnet politikk.

Han understreker at det øverste målet med utviklingspolitikken må være å bygge opp demokrati og menneskerettigheter, og at utviklingspolitikken ikke skal være styrt av norske egeninteresser.

Selv har den nye bistandsministeren Nicolai Astrup i den nye blågrønne regjeringen tidligere sagt at det kan være nødvendig å kutte bistand til land som ikke vil inngå returavtaler med Norge, selv om det er et langt skritt å ta.

