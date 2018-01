Eks-gjengleder pågrepet i narkotikasak

Publisert: 18.01.18 09:38

INNENRIKS 2018-01-18T08:38:18Z

En tidligere lederskikkelse i Young Guns i Oslo er pågrepet og siktet i en grov narkotikasak i Vestfold – sammen med syv andre personer.

Ifølge VGs opplysninger, ble eks-gjenglederen i 30-årene pågrepet om ettermiddagen 22. november i fjor ved en barne- og ungdomsskole på Østlandet.

Politiet mener at den tidligere lederskikkelsen i den kriminelle gjengen kan knyttes til befatning med fem kilo hasj i løpet av høsten i fjor.

– Han nekter straffskyld, sier eks-gjenglederens forsvarer, advokat Waqar Aslam Malik, ved Advokathuset Feydt og Hamborgstrøm til VG.

Dømt for drapsforsøk

Eks-gjenglederen er blant annet dømt til 11 års fengsel for to drapsforsøk i 2007 . Ifølge dommen, forsøkte han å drepe en sentral skikkelse i B-gjengen og en annen mann med en pistol på Furuset i Oslo i mars 2007.

Eks-gjenglederen ble endelig løslatt fra fengsel like før jul i fjor, men han var løslatt på prøve forut for den tid.

En annen sentral skikkelse i Young Guns var også tiltalt for to drapsforsøk i samme sak, men han ble frikjent i to rettsinstanser.

Flere pågripelser

Politiet har også pågrepet ytterligere seks menn og en kvinne i saken. De er alle siktet for grove narkotikaforbrytelser.

Noen av dem er domfelt tidligere, deriblant for narkotikaforbrytelser, frihetsberøvelse og vold, ifølge VGs opplysninger.

Politiadvokat Ingvild Greve i Sør-Øst politidistrikt har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag og onsdag.

Forsvarsadvokat Gøran Møller-Christiansen representerer en narkotikasiktet mann i 30-årene, som er løslatt fra varetekt og som har nektet å forklare seg i saken.

– Han nekter straffskyld, sier Møller-Christiansen til VG.