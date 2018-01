FIKK VITE: Stabsssjef Lars Øy ved Statsministerens kontor fikk i desember vite om bekymringssamtalene med Kristian Tonning Riise. Foto: Thomas Haugersveen/SMK

Ernas stabssjef tar selvkritikk: Burde sjekket at ledelsen visste om Riise-samtaler

Publisert: 25.01.18 19:55

INNENRIKS 2018-01-25T18:55:46Z

Statsminister Erna Solbergs stabssjef Lars Øy ble før jul informert om Høyres bekymringssamtaler med Kristian Tonning Riise, men fortalte ikke det til henne.

– Jeg ser i ettertid at jeg burde ha forsikret meg om at partiledelsen var informert, selv om det er partikontoret som håndterer denne type saker med partiledelsen, skriver Øy i en epost til VG.

Statsminister Erna Solberg har gjentatte ganger sagt at hun skulle vært informert tidligere da Høyre hadde samtaler med Unge Høyre -leder Riise om hans oppførsel på tampen av 2017.

Hun ble først informert 10. januar, samme dag som han gikk av.

På søndagens pressekonferanse om varslersakene i Høyre, fortalte generalsekretær John-Ragnar Aarset at han ble kontaktet av Øy enten 21. eller 22. desember.

Øy «formidlet betraktninger» og stilte spørsmål om hvordan partiet burde jobbe med rykter som oppsto i forbindelse med metoo-kampanjen og Trond Giske-saken.

Forsvarer taushet

– Da orienterer jeg Lars Øy om at det var en del samtaler knyttet til Kristian Tonning Riise sin oppførsel og at Maria Barstad Sanner (generalsekretær i Unge Høyre, journ anm.) hadde konfrontert han med dette og at gruppeledelsen og vil ha en prat med Kristian Tonning Riise om dette temaet, sa Aarset under pressekonferansen.

Øy skriver at dette er en dekkende beskrivelse av samtalen, og vil ikke tilføye noe mer.

– Dette var første gangen jeg ble kjent med ryktene. Saken fremstår langt mer alvorlig nå enn det jeg oppfattet i desember, skriver Øy videre.

Det stormer nå rundt flere Høyre-toppers håndtering av varslingssakene.

La bort hendelse

Flere Høyre-topper ble for ni måneder siden ble fortalt om en hendelse hvor Tonning Riise ifølge Høyre var «under sterk påvirkning av alkohol». Hendelsen er nå en av sakene Høyre har fått varsel om .

Tonning Riise tok på den tiden kontakt med Høyres pressesjef Rune Alstadsæter, i dag Solbergs statssekretær, for å be om råd.

Rune Alstadsæter har ikke villet fortelle hva henvendelsen fra Riise endte med, hvilken informasjon han fikk - eller hvordan han håndterte saken. Nå svarer Høyre:

– Basert på samtalen etterspurte Rune mer informasjon om saken fra Riise. Den informasjonen mottok Høyre aldri, skriver Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset i en e-post til VG.

Her kan du se hvilke Høyre-topper som visste hva når:

Også statsminiser Erna Solberg sier Riises henvendelse i april 2017 ikke ble en sak:

– Den gangen var det en sak som ikke var intern i partiet, men en sak som skjedde utenfor partisammenheng, hvor han bad om råd på håndtering i forhold til media. Det var et stopppunkt hvor man kunne stilt flere spørsmål: Det ble bedt om mer informasjon og ikke gitt, og det ble ingen sak, sier Erna Solberg til VG i Davos.

VG har kontaktet Riises advokat Finn Krokeide, og spurt om han har noen kommentar.

- Ingen kommentar, svarer Krokeide.

Rune Alstadsæter har innrømmet at han i april 2017 feilvurderte behovet for å stille flere spørsmål.

Han diskuterte hva han skulle svare Riise med Odd Hoen Sevje, som var pressesjef for Høyres stortingsgruppe og nå er politisk rådgiver ved Statsministerens kontor. Statssekretær Sunniva Ihle Steinsland ved Statsministerens kontor ble også spurt.

Likevel skjedde det ikke noe mer med saken.