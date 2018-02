FORSLÅTT: Kenneth Bergheim Heimdal (24) forteller at han har slitt mye etter hendelsen. Foto: Privat

Kenneth (24) mener han ble utsatt for hatkriminalitet på valentinsdagen

Publisert: 23.02.18 18:24

Kenneth Bergheim Heimdal (24) ble slått ned etter en hyggelig feiring av valentinsdagen med venner.

Etter å ha vært ute med venner og feiret valentinsdagen forrige uke fikk Kenneth Bergheim Heimdal (24) en opplevelse han ikke glemmer med det første.

– Jeg tok det rolig siden jeg skulle på jobb dagen etter. Rundt klokken 01.00 tok jeg en taxi fra sentrum og hjem til Sandaker. Jeg følte at sjåføren og jeg fikk en god tone. Det var en hyggelig samtale. Den var nesten litt mer hyggelig enn vanlig, men jeg la merke til at han ikke så på meg. Da vi kom fram til leiligheten min rundt klokken 01.30 så han på meg og hevet stemmen. Han ble aggressiv.

Heimdal forteller at han synes mannens oppførsel ble ubehagelig. Han tenkte da at han ville betale fort og gå inn.

– Jeg tok hånden i lommen for å finne fram lommeboken. Da tar han tak i armene mine, kommer mot meg og så blir det plutselig helt svart. Jeg er sikker på at jeg ble slått i ansiktet, for jeg fikk tydelige skader.

Så dobbelt og tåkete

24-åringen forteller at det siste han husker er at han sitter i bilen med setebeltet på og døren igjen og at mannen tar tak i han.

– Det går litt over en time, så sitter jeg på en trapp femti meter fra der taxien stoppet. Jeg kan ikke huske at jeg kom meg dit. Da jeg kom til meg så jeg at folk hadde stoppet opp og forsøkte å få kontakt med meg. Jeg husker de snakket til meg, men jeg husker ikke om jeg svarte dem. Jeg tror ikke jeg gjorde det, jeg klarte nesten ikke å sitte. Jeg så dobbelt og tåkete på det ene øyet og klarte ikke å åpne det.

Borti gaten står det Heimdal tror er den samme taxien som kjørte han hjem.

– Det kom en mann bort med telefonen min. Den var helt knust. Rett etterpå kjørte taxien fort bort. Jeg så aldri personen, men jeg tror det er den samme personen som kjørte meg hjem.

– Jeg kjenner mye på frykt

Etter å ha kommet til seg selv går 24-åringen opp i leiligheten. Der møter han bekymrede samboere.

– Vi snakket sammen om det som hadde skjedd og ble enige om å ta kontakt med legevakten. De ba oss om å komme ned. Jeg ble sendt videre til Ullevål, der ble det tatt masse prøver av meg. Legene sa jeg hadde et veldig forslått øye og en hjernerystelse.

På legevakten fikk han snakke ut om det som hadde skjedd, og fikk tilbud om oppfølging. Det er et tilbud han sterkt vurderer å benytte.

– Jeg er redd. Jeg kjenner mye på frykt. Jeg trodde man kunne ta en taxi hjem og være trygg. Det er ubehagelig å være ute og jeg ser en ekstra gang over skulderen min. Jeg er sliten på grunn av det som har skjedd, det tar på, jeg sover nesten ikke og har mareritt.

Utsatt for hatkriminalitet

24-åringen mener han ble utsatt for hatkriminalitet.

– Jeg tror dette skjedde fordi jeg er homofil. Jeg kan ikke huske at vi snakket om det. Men jeg tror han forsto det, fordi jeg liker å pynte meg og går med sminke. I ettertid føler jeg meg ikke trygg så lenge jeg går feminint kledd og bruker sminke.

Heimdal forteller at han tok en helt vanlig taxi hjem fra byen, men at han ikke kjenner til hvilket taxiselskap det er snakk om siden han aldri rakk å betale før han ble slått.

24-åringen opplyser at han har anmeldt hendelsen til politiet .

– Saken har blitt henlagt. Den ble det fordi de mente de hadde for lite informasjon om gjerningspersonen. Jeg har gitt dem all den informasjonen jeg husker. En beskrivelse av det jeg husker skjedde og en beskrivelse av gjerningspersonen.

Jourhavende jurist i Oslo politidistrikt, Andreas Veiding, bekrefter til VG at de har mottatt en anmeldelse fra den fornærmende som går på kroppskrenkelse fra en taxisjåfør.

– Det ser ut til at saken er henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsmannen, sier han.