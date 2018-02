MER ÅPENHET: Khamshajiny Gunaratnam (Ap) ble syk i fjor høst, og vil inspirere andre til mer åpenhet ved å vise at politikere også er mennesker. Foto: Kyrre Lien, VG

Ap-«Kamzy» om sykdommen: – Politikere må tørre å snakke mer om det som er vanskelig

Publisert: 26.02.18 22:12

INNENRIKS 2018-02-26T21:12:51Z

Høsten 2017 begynte Arbeiderpartiets varaordfører i Oslo Khamshajiny Gunaratnam (29) å avlyse stadig flere avtaler. Først i desember innså hun at arbeidsmengden og presset ble for stort. Da var hun allerede blitt syk.

– Det er ikke noen som har slått meg i trynet og sagt at jeg ikke er god nok. Dette er noe som har bygget seg opp over tid.

Arbeiderpartiets Khamshajiny Gunaratnam, kjent som Kamzy, lener seg over bordet på Kafé Steinbra på Grorud. Hun er hjemme i bydelen, hvor hun også er oppvokst, for å besøke familien over helgen.

– Du merker det når du tekster sjefen din for n’te gang og sier at du kommer for sent, i dag også. Jeg begynte å reflektere over det, og tenkte: Skjer ikke dette litt for ofte?

Torsdag delte varaordføreren, som ble Oslos yngste da hun trådte inn i stillingen i oktober 2015 , et personlig innlegg på sin Facebook-profil hvor hun fortalte om hvordan arbeidsmengden og følelsen av å måtte prestere på alle arenaer ble for mye: hjemme, på jobb i politikken, og i det sosiale.

Hun benektet først enhver form for sykdom overfor seg selv og andre. Så sa kroppen stopp.

– Jeg begynte å kaste opp i situasjoner hvor jeg følte meg presset. Jeg ble kvalm. Det ble en slags ubevisst måte å utøve kontroll på, forteller hun til VG.

Ønsker mer åpenhet i politikken

Gunaratnam vil helst ikke snakke for mye om undersøkelsene hun nå går gjennom på sykehuset. Legene har ikke kommet frem til hva som feiler henne ennå.

I stedet vil hun snakke om årsaken til at hun ble syk. Selv om åpenheten har vært vanskelig.

– Det kan sammenlignes med tiden etter terrorangrepet den 22. juli i 2011. Jeg var fast bestemt på at jeg ikke var et offer eller en overlevende. Jeg var politiker.

– Det stigmaet som knyttes til offer-rollen kan føre til at noen faktisk mener du gjør en dårligere jobb. Jeg vedder på at hvem som helst i min situasjon ville tenkt at det å gå ut med dette er det samme som å si at jeg sier opp jobben min. Men det er jo ikke det. Det er en erkjennelse av at alle er litt offer av og til, sier hun og sukker.

Les mer: Mitt håp: Aldri mer 22/7 (VG+)

Varaordføreren har ingen planer om sykmelde seg fra jobben. Hun skal derimot bli flinkere til å prioritere, og ikke minst, «gi litt mer faen», som lege og professor Per Fugelli ville sagt da han levde.

– Politikere sier ofte at de skal hjelpe «generasjon prestasjon» ved å gi dem flere helsesøstre og oppmuntre dem til at de ikke trenger å klare alt. Men vi er like ille selv. Vi skal ha det perfekte Instagram-bildet med kjente mennesker vi møter, alle de politiske gjennomslagene, og bilder med tekst som: «her går veien til den neste valgseieren». Vi må også i vår politiske hverdag snakke om det som er vanskelig, fastslår hun.

– Så du mener at politikere må bli mer menneskelige?

– Ja. Politikere må vise seg mer fra sin menneskelige side. Hvis alt vi kommuniserer går gjennom våre politiske rådgivere formidler vi jo at vi er maskiner, og da er det også de forventningene vi må leve opp til. Det er ikke en slik politiker jeg ønsker å være.

Les også: «Kamzy» lærte tidlig at hun ikke kom noen vei med å holde kjeft - selv om det koster (VG+).

– Jeg følte meg dobbeltmoralsk

29-åringen har sittet i Oslos bystyre siden hun var 19 år gammel, og har lang fartstid i politikken. Både fra Kultur- og utdanningskomiteen og Helse- og sosialkomiteen. Jobben elsker hun. Det er en «passion», og ikke noe hun føler seg presset til å gjøre.

– Spørsmålet er bare om forventningene og presset har økt uten at jeg har merket det - og uten at noen har stilt spørsmål ved om dette er riktig arbeidsmengde, sier hun.

Da hun skjønte at hun var blitt syk i desember i fjor gikk hun rett til Frode Jacobsen, som er gruppeleder for Ap på rådhuset, og ordfører Marianne Borgen (SV) for å orientere dem om problemene. I juleferien fikk hun også fortalt familien om hva som feilet henne - samtidig som hun fikk rom til å tenke.

– Da jeg ble syk følte jeg meg dobbeltmoralsk. Jeg oppfordrer alle ungdommene som kommer innom kontoret mitt til å snakke om problemene sine, og til å be om hjelp. Til slutt innså jeg at jeg måtte leve etter mine egne råd. Jeg sier alt annet høyt. Det er liksom ingenting jeg holder tilbake. Jeg banner og kritiserer og står imot partiledelsen. Så hvorfor skulle jeg ikke fortelle om dette også? sier hun.

– Har fått mange meldinger

Etter at hun delte innlegget på Facebook forrige torsdag, har støtteerklæringene rent inn i innboksen og kommentarfeltet.

Responsen har vært overveldende, forteller hun.

– Jeg har grått av meldingene jeg har fått. Det er egentlig veldig rørende med alle disse voksne menneskene som sender meg meldinger og sier de har hatt lignende opplevelser. Men aldri ville turt å fortelle det til noen, sier hun og legger til at meldingene har kommet fra både bekjente i politikken, gamle venner og byråkrater.

– Hva blir viktig for deg i tiden fremover?

– Jeg har innsett at jeg ikke kan være et menneske som gjør alle til lags. Av og til må man stoppe opp og tenke: Hva er det som gjør meg glad? Også må vi bli flinkere til å fortelle andre at de er bra nok!

– Det høres så utrolig klisjé ut, men det gjør det ikke noe mindre sant. Folk trenger å høre at det de gjør er veldig, veldig bra, sier hun.

Fikk du med deg? Syv kvinner forteller: Derfor måtte jeg sykemelde meg (VG+)