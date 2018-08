MYE RØYK: Dette bildet er tatt fra redningsskøyten Sjømann, som bisto med evakuering. Foto: Redningsselskapet

Turistferge i Lysefjorden evakuert: Stor røykutvikling

INNENRIKS 2018-08-17T18:19:48Z

Til sammen 54 personer ble evakuert en voldsom røykutvikling.

Publisert: 17.08.18 20:19 Oppdatert: 17.08.18 22:23

Klokken 20.05 fredag kveld fikk politiet melding om varmgang i motorene til turistfergen Eid i Lysefjorden like under Preikestolen. Fergen sendte ut «may day»-signal og store ressurser rykket ut.

På fergen var det 49 passasjerer og fem mannskap.

– Alle passasjerene er nå evakuert. Vi har ikke fått melding om personskade, men vi står klare på Oanes kai sammen med ambulansepersonell for å ta imot de evakuerte. Det er sagt at det er veldig mye røyk, og at man ikke kan se båten. Jeg har ikke fått melding om at dette er under kontroll, sier Helen Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt til VG like etter klokken 20.30.

Se video av dramaet her:

Alle passasjerer ble evakuert til fritidsbåter i området og sendt til Oanes ytterst i Lysefjorden, hvor de ble møtt av helsepersonell. Én av mannskapet sjekkes av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk.

Ferge under slep

Klokken 20.50 melder Hovedredningssentralen at fergen er under slep, men at det fortsatt ikke er kontroll på brannen. Ifølge politiet blir Eid slept ut fjorden av fergen Finnøy.

– Den skal møte en slepebåt som legger fergen inntil kai i Forsand, og der tar brannvesenet over. Da handler det om å få slukket en eventuell brann og få oversikt over skader om bord. Vi vet ikke om det har vært en brann eller om det bare har vært sterk røykutvikling, sier Tor Kristoffersen, regionleder hos Fjord1 til VG.

Redningsskøyten Sjømann var også på plass for å bistå.

Trøbbel med elektronikken

Bilfergen Eid ble bygd i 1978. Den er 65 meter lang og kan ta med seg inntil 146 personer og 50 personbiler.

Turistbilfergen på Lysefjorden begynte i rute 1. juni i år og skal gå to rundturer daglig til 16. september, skriver avisen Strandbuen. I starten hadde fergen trøbbel med elektronikken om bord og måtte innstille turer, ifølge avisen.

Eid eies av Fjord1, som er det største fergeselskapet i Norge, med samband i fra Sør-Trøndelag til Rogaland . Selskapet har 1548 ansatte og omsatte i fjor for 2,8 milliarder kroner. Fjord1 er notert på Oslo Børs.