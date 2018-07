CAMP: Drapssiktede John Edvin Lie ble tatt med av politiet etter å ha blitt funnet i umiddelbar nærhet til et brennende lik i Nordmarka forrige uke. Foto: Odin Jæger, VG

Politiet: Drapssiktet har bodd i skogen i minst fem år

Publisert: 25.07.18 19:31

INNENRIKS 2018-07-25T17:31:54Z

MARIDALEN (VG) Drapssiktede John Edvin Lie (55) skal ha bodd i Nordmarka i en årrekke. Det gir politiet hodebry i kartleggingen av hans bevegelser de siste årene.

– Han har selv fortalt at han har bodd der i fem år, sommer som vinter. Han har hatt tilhold noen andre steder, men har stort sett bodd i Nordmarka, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til VG.

Dette bekreftes også av andre opplysninger politiet har fått, deriblant fra fastboende naboer i områdene rundt som har observert den 55 år gamle mannen over flere år.

Bakgrunn: Dobbeltdrapsmann siktet for nytt drap

Lie ble onsdag forrige uke tatt med av politiet etter at han ble funnet i umiddelbar nærhet til et brennende lik i det populære turområdet i Maridalen utenfor Oslo. Han ble senere siktet for likskjending og drap, men nekter straffskyld.

Den drepte mannen i slutten av 30-årene ble funnet etter at brannvesenet først rykket ut til meldinger om røyk i skogen.

– Det er ikke et naturlig turområde hvor det er vanlig å oppholde seg. Siktede ble funnet av politiet mellom åstedet og teltet sitt, sier Kraby.

Gått under radaren

Lie har ikke hatt folkeregistrert adresse siden 2003, og har de siste 15 årene vært oppført uten fast bosted.

VG har fått opplysninger om at han også har bodd i skogen så langt tilbake som 2011, og at et av stedene han tidligere har oppholdt seg i perioder, er hjemme hos nær familie.

Teltet hvor Lie har bodd er laget av presenninger som har blitt bundet fast med tau til trestammer, og området bærer tydelig preg av at noen har bodd over lengre tid. På bakken utenfor ligger mye klær, alt fra tynne T-skjorter til tykkere ytterjakker.

Matrester, tomflasker, ølbokser, tomme påleggsglass og søppel ligger strødd utover. Det ligger også spader og ryggsekker utenfor teltet.

Politiadvokat Kraby medgir at det er utfordrende å kartlegge Lies bevegelser de senere årene, blant annet fordi han hverken har hatt telefon eller adresse.

– Vi har noen opplysninger, men ikke så veldig fyldige. Når du bosetter deg oppe i Nordmarka og ikke har telefon eller kredittkort, da går du på mange måter under radaren.

Ifølge VGs opplysninger, har mannen gjentatte ganger søkt kontakt med naboer til teltcampene i Maridalen. En av naboene forteller til VG at de har hilst på den siktede på bussen, gitt ham haik og gitt penger når han har tigget. Naboen sier videre at den siktede så ut til å være preget av et hardt liv.

Fant eiendeler fra avdøde

Mistanken mot Lie ble ifølge politiet styrket etter det første avhøret onsdag.

– Det var både opplysninger som han ga og som han ikke ga, men som ville vært naturlige å gi, som gjorde at vår mistanke om drap ble styrket, sier Kraby.

Den avdøde mannen i slutten av 30-årene skal ifølge politiet også ha hatt tilhold i et telt i området, ikke så langt unna stedet hvor han ble funnet forbrent.

– Avdøde har hatt et overnattingssted, et telt, i området. Det var noen eiendeler i teltet, selv om det var forholdsvis sparsomt. Det var nok til å identifisere ham, forteller Kraby.

Teltet ligger kun et kort stykke fra den drapssiktedes tilholdssted. Også i og rundt offerets telt ligger det klær, en madrass og matrester, men denne campen ser likevel langt mindre bebodd ut enn den som ligger nærmest funnstedet. På begge stedene henger rester av politiets sperrebånd.

Avdøde er registrert på en adresse i Oslo, og politiadvokaten forteller at han trolig kun har oppholdt seg i skogen i en kortere periode.

– Det er en bolig hvor han har hatt et leieforhold. Men vi åpner for at han også kan ha bodd andre steder, sier politiadvokaten.

VG skrev tirsdag at den avdødes telefon var viderekoblet til Oslo-politiets sentralbord.

– Vi antar at det skjedde tidlig i juli, og vi jobber nå med å kartlegge hvem som har ringt ham og når han selv brukte telefonen sist.