Jurymedlem åpner opp om drama i kulissene da Trump-rådgiver ble dømt

11 av 12 jurymedlemmer mente Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort (69) skulle finnes skyldig på alle punkter, skriver Fox News.

Publisert: 23.08.18 07:53 Oppdatert: 23.08.18 08:33

Paul Manafort (69) var kampanjesjef for Donald Trump i deler av 2016. Han trakk seg da han ble anklaget for å ha hjulpet ukrainske myndigheter med å overføre millionbeløp til amerikanske lobbyfirmaer.

Manafort ble på tirsdag funnet skyldig i 8 av 18 tiltalepunkter dømt for skattesvindel, banksvindel og ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto.

Men han ble ikke funnet skyldig på de 10 andre tiltalepunktene - tre for ikke å ha rapportert inn en utenlandsk bankkonto og syv for banksvindel.

– Det var én person som holdt igjen, sier jurymedlem Paula Duncan til Fox News.

– Vi prøvde alle å overbevise henne om å se på dokument-sporene. Vi la det frem for henne igjen og igjen, og hun sa fortsatt at hun hadde rimelig tvil, sier Duncan til Fox News.

– Vurderer benådning

Ifølge Reuters har en journalist i Fox News, Ainsley Earhardt, hevdet at Trump i et intervju med henne onsdag sa at han ville vurdere å benåde Manafort. Dette skal hun ha uttalt på «Hannity» onsdag kveld.

– Jeg tror han synes synd på Manaford. De var venner, sa hun i programmet.

Fox har sendt klipp fra et intervju med Donald Trump som de vil sende i sin heltet fra 06 om morgenen torsdag lokal tid. De har ikke sendt noe klipp der han snakker om å benåde Manafort.

Trump sa da til pressen at han var lei seg for Manafort .

– Kjent til utbetaling

I det samme intervjuet, som blir sendt på amerikansk fjernsyn torsdag formiddag norsk tid, fikk Trump også spørsmål om hvorvidt han kjente til utbetalingene hans tidligere advokat Michael Cohen hadde gjort til pornostjernen Stormy Daniels og den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal.

Dette innrømmer Trump at han har gjort, stikk i strid med det han har sagt tidligere.

– Jeg visste om dem på et senere tidspunkt. Men pengene ble ikke tatt fra valgkampkassen. Det er et viktig element. Det er mye viktigere element i saken. Kom de fra valgkampkassen? De kom ikke fra valgkampkassen, de kom fra meg, svarte Trump, ifølge NTB.

– Faktisk var det mitt første spørsmål da jeg hørte om det, om de hadde kommet fra valgkampkassen, for det hadde vært litt risikabelt. De kom ikke fra valgkampkassen, og det er viktig. Det er ikke engang et brudd på reglene for finansiering av valgkamper, sa han videre.

