Søviknes åpen om lykken – og den tunge saken

Terje Søviknes (49) fridde til kjæresten, Anne Fenstad (46), for to år siden, men de har ikke fått rotet seg til å gifte seg. Han gråt med sin datter torsdag, da hun fikk vite at han kommer hjem. Av glede.

Men den tunge saken som har hengt over ham i 18 år, kaster fortsatt skygger: Han sier at saken er en del av bakteppet som bidro til at han gikk av.

Etter at olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) fredag ettermiddag hadde overlevert nøkkelen til sin arvtager, Kjell-Børge Freiberg (Frp), gikk han på restaurant med VG.

– Varmet mitt hjerte

– Det er på mange måter trist, men jeg kjenner først og fremst på at jeg er glad, sier han etter å ha fått en kopp svart kaffe.

Han sier han akkurat rakk å sende en sms til sin datter Karina (14) og sønnen Jonah (11), før nyheten om hans avgang ble offentlig torsdag.

«Hei, da er det klart at jeg slutter som minister og kommer hjem til dere i morgen», skrev han.

– Den gleden den meldingen ble møtt med, varmet mitt hjerte. Hun fortalte at hun straks hadde sagt det til venninnene som hadde grått sammen med henne, av glede. Vi gråt også sammen på FaceTime senere på kvelden. Da visste jeg at beslutningen var riktig.

Han forstår at vi spør om det mange tenker: Hvorfor gå så kort tid etter at han ble olje- og energiminister: Det må være noe vi ikke vet?

– Ja, jeg skjønner at folk tenker slik. Men det er ikke noen slik sak. Jeg bare har kommet til at jeg må prioritere familien, sier han og forteller at statsminister Erna Solberg fikk vite om det allerede i sommer.

– Jeg var så heldig å treffe Anne Fenstad for fem år siden. Noen venner forsøkte å koble oss, men jeg tenkte jeg måtte ta skjeen i egen hånd og søkte henne opp på Facebook. Vi møttes og har vært kjærester siden. Hun har hatt leilighet i Bergen og jeg huset i Os, sier han.

– Men i vår bestemte vi oss for å flytte sammen. Hun solgte leiligheten og kom til Os. Hun er den herligste jenta og jeg er veldig forelsket i henne. Jeg kom til at jeg ville prioritere barna og samliv med Anne:

– Det snakket jeg med Erna om under en medarbeidersamtale i juni.

– Dere har medarbeidersamtaler, dere også?

– Ja, det er en god tradisjon, som Erna gjennomfører. Jeg fortalte at jeg er har kjent på at jeg bruker for lite tid med ungene. Jeg sa at jeg ønsket å fratre i løpet av høsten.

– Fridde, men.

Han forklarer den tidshorisonten slik:

– Det måtte skje før nominasjonsprosessene i kommunen og fylkeskommunen starter neste år. Da Ketil Solvik-Olsens avgang kom opp, sa Siv at det var naturlig at jeg gikk av samtidig med ham.

Kjæresten Anne Fenstad jobber som innfordrer i bredbåndselskapet NextGenTel i Bergen, har to barn, hvor en bor hjemme med dem på Os.

Han fridde for to år siden og fikk ja, men forlovelsestiden varer og rekker.

– Ja, jeg fridde i et lite kapell i forbindelse med Tysnes-fest for to år siden.

– Jeg fikk ja, men vi har hatt så mye å gjøre at vi ikke har fått til noe bryllup ennå. Planen er å få det til neste sommer, men nå begynner vi å komme i tvil om det går: Det er så mye annet som skal skje. Men vi skal få det til, sier han og ler.

Søviknes er trolig den politikeren i Frp som har sittet lengst i posisjon:

Fem perioder som ordfører, tre perioder med flertall i Hordaland fylkesting og en rekke verv sentralt i Frp.

Sammenslåing og Vestland, Vestland

Han sier ønske om å drive lokalpolitikk igjen, har bidratt.

– Jeg vender tilbake til ordførervervet og vi står foran en spennende prosess, hvor vi skal slå Os sammen med Fusa og bli til Bjørnafjorden kommune i 2020. I tillegg synes jeg det hadde vært spennende å være med å lede arbeidet med å skape Vestlandet , det sammenslåtte fylket mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fredag ble han igjen spurt om katastrofen som rammet en ung jente – og ham selv – i 2000.

En jente som var 16 år i 2000 anklaget ham for å ha voldtatt henne under FpUs landsmøtefest i 2000. Søviknes medga at de to hadde seksuell omgang, men avviste kategorisk at det dreide seg om noe annet enn sex med samtykke fra begge parter.

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold, men den saken har i mange år stått i veien for hans rikspolitiske karriere og det tok nesten 17 år før han kunne vende tilbake; det skjedde da han ble olje- og energiminister 16. desember 2016.

– En stor belastning

Kvinnen ønsker saken gjenopptatt.

NTB skrev torsdag at gjenopptagelsessaken ligger på Riksadvokatens bord, etter at statsadvokaten i Buskerud, Vestfold og Telemark 18. juni i år avviste kvinnens begjæring om gjenopptagelse.

– Det må være frustrerende at den saken igjen kaster skygger, 18 år etter?

– Ja, det er frustrerende, ikke minst fordi en så gammel sak stadig er noe jeg må prate med barna om. De ønsker å få vite hva som skjer.

Han sa hele fredagen til pressen at den saken ikke er årsak til at han trekker seg. Men han innrømmer at den er en del av hele kabalen.

– Den er ikke årsaken til at jeg trekker meg. Det er veldig klart.

– Men det at den aldri helt slipper taket, er det en del av bakteppet, ved siden av ønske om mer nærhet til familien og lokal politikk, som gjør at du gir deg relativt kort tid etter du ble statsråd?

– Ja, den er altså ikke årsaken til at jeg gikk. Men jeg er enig i at den er en del av det totale bakteppet. Den saken er dessverre en stor belastning for meg. Det er slitsomt over tid at den stadig dukker opp igjen i nyhetsbildet. Det er spesielt sårt at det blir krevende for de rundt deg, når det skrives slik om pappa. Jeg opplever at den gamle saken i stor grad er glemt på Vestlandet, men at den ikke er det her på Østlandet og ikke i riksmediene.

Vil ha KrF inn i regjering

– For å være ærlig så trodde jeg at den saken var ferdig etter jeg ble utnevnt som statsråd. Det lå tross alt 16 år bak i tid. Det var naivt tenkt, har jeg nå sett.

– Kan du ser for deg at du en gang i fremtiden igjen vil satse rikspolitisk?

– Ja, jeg er 49 år og vil ikke lukke døren for det. Nå er det en tid for å dyrke familien, så får vi se om det kommer nye faser i livet, som gjør det aktuelt.

– Du skal tilbake i rikspolitikken allerede mandag?

– Jada, jeg sitter i sentralstyret og vil være med å lede partiet, selv om jeg flytter vestover. Vi har bestemt at jeg skal reise rundt i landet i lokalvalgkampen neste år, for å fortelle om mine erfaringer.

– Er Frp tjent med KrF inn i regjering?

– Ja, hvis de trer inn i regjeringen, så vil det være styrke for de borgerlige foran stortingsvalget i 2021. Hvis alle de borgerlige partiene kommer om bord, vil det styrke den borgerlige plattformen.

– Sett i et Frp-perspektiv er ville det vært flott å toppe det med å få KrF med. Skepsisen var stor i deler av partiet da vi gikk inn med Høyre. Det gikk bra. Skepsisen var stor da vi tok med Venstre. Det har gått bra. Nå står KrF kanskje for tur. Tar vi det steget, setter vi en standard for Frp som en sentral del av det borgerlige fellesskapet, som er veldig bra.

– Ekstremt trist

– Du har hatt ambisjoner om å gjøre Norge verdensledende når det gjelder å fange og lagre CO₂: At det kan bli Norges store bidrag til klimakutt i Europa. Er ikke det trist å måtte gi opp å lede an i?

– Jo, det er ekstremt trist. I Norge har vi en feilslått debatt mellom vår olje og gass på den ene siden og klima på den andre. Klimautfordringene må sees i et globalt perspektiv, hvor Norge har en unik mulighet til å ta en ledende rolle i arbeidet i Europa med å gjøre fanging og lagring av CO₂ kommersielt lønnsomt, sier han og legger til:

– Vi skal ta opp veldig mye gass i fremtiden. Tenk om vi kunne gjøre gassen helt rein ved å fjerne CO₂-en og føre den rett ned igjen i sokkelen: Da sitter vi igjen med ren hydrogen, som kan eksporteres verden over. Da kan vi snakke om norske bidrag i den globale klimakampen, sier han.

Kaffen er drukket opp og vår avmålte tid er over. Han bærer med seg sitt fysiske statsrådsliv i to-tre bærerposer før veien går videre:

Drosje. Flytog. Fly. Bil. Taco og familielykke. Og Per Sandberg på Lindmo .