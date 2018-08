FANT I DROSJE: Disse pakkene ble levert inn til politiet av en drosjesjåfør i Østfold tirsdag morgen. Foto: Privat

Drosjesjåfør: Lurte kunde – leverte narkotika til politiet

Publisert: 07.08.18 18:05

Drosjesjåføren ble mistenksom da han kjente en sterk lukt i bilen.

Den uvanlige turen gikk mellom Fredrikstad og Halden i 04-tiden natt til tirsdag. Drosjesjåføren forteller at den kvinnelige passasjeren ble plukket opp i Fredrikstad og ba om at drosjen skulle vente mens hun foretok et besøk på en privat adresse. Siden gikk turen til Halden.

– Det luktet veldig sterkt da hun satte seg i bilen, og så sovnet hun. Da tenkte jeg at jeg skulle se hva som var i sekken, sier sjåføren, som ønsker å være anonym, til VG.

Han understreker at han ikke har for vane å sjekke passasjerenes eiendeler, men at han har vært med på en lignende episode tidligere.

Han tok flere av de sterkt luktende pakkene ut av sekken til den sovende passasjeren.

– Jeg ble veldig stresset. Først tenkte jeg å ringe politiet med en gang, men så dro jeg hjem og ringte politiet derfra, forteller han.

Politiet kom hjem til ham etter at han hadde varslet, stilte ham spørsmål og tok med seg beslaget.

– Jeg kan bekrefte at en drosjesjåfør leverte inn noe narkotika som han fant i drosjen i natt, sier Rune Albertsen, leder for etterforskningsseksjonen i Fredrikstad til VG.

Albertsen vil ikke svare på hva slags narkotiske stoffer beslaget består i eller hvor mye det er snakk om.

– Vi har pågrepet to personer som nå sitter i arresten. Vi er i en innledende fase av etterforskningen, sier Albertsen.

Drosjesjåføren skal avhøres av politiet i løpet av tirsdag.