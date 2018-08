STEVNET: Per Sandberg og ekskona Line Miriam Sandberg har stevnet hverandre for retten. I april tok de tok ut skilsmisse. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Tidligere Solberg-rådgiver: - Vanskelig for Sandberg og ekskona å sitte i regjering sammen

Fiskeriminister Per Sandberg og ekskona Line Miriam Sandberg, som er statssekretær, har stevnet hverandre for retten. Sigbjørn Aanes mener konflikten er krevende for regjeringen.

Det sier den tidligere rådgiveren for Erna Solberg til TV 2.

– Det må være veldig krevende. Det kom mange opplysninger som var helt nytt for omverdenen og som gjør at saken får en større og mer krevende dimensjon. Du kan ikke ha to personer som har en slik konflikt sammen på innsiden av regjeringen, sier Aanes til kanalen.

Line Miriam Sandberg (Frp) er statssekretær i Helsedepartementet.

Stevnet for retten

De to tok ut separasjon i april. I etterkant har Per stevnet Line for Oslo tingrett og Line stevnet Per for Senja tingrett.

Statsminister Solberg har fått tilsendt en rekke spørsmål fra stortingsrepresentanter i flere partier i kjølvannet av Per Sandbergs Iran -tur med kjæresten Bahareh Letnes i juli.

Etter planen skal Solberg gi svar på spørsmål til Stortinget på mandag.

Sandbergs datter sier i et intervju med TV 2 at Sandberg unnlot å melde planene om Iran-turen Statsministerens kontor fordi han ville unngå at de ble lekket til mediene eller andre, ved at hans ekskone fikk kjennskap til planene.

Økt press på Solberg

Før helgen skjerpet opposisjonen sin kritikk av Sandberg .

Det skjedde etter at han til pressen sa at han med vilje ikke hadde varslet Solberg om Iran-ferien. Nærings- og fiskeridepartementet har også bekreftet at Sandberg deltok på feiringen av Irans nasjonaldag offisielt som statsråd.

I en ringerunde Aftenposten gjorde lørdag ettermiddag kommer det frem at Sandberg sliter med støtten fra enkelte i egne rekker.

Fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp ba før helgen i en epost til Siv Jensen om å få en avklaring på hvorvidt ledelsen fortsatt har tillit til Sandberg.