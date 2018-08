DØD: En turgåer skal ha funnet det som angivelig skal være en død oter med gaffateip rundt magen. Foto: Rita Øien / Privat

Død oter funnet med krutt rundt magen

Dyrebeskyttelsen Norge i Harstad fant denne døde oteren. Rundt magen hadde den en fast-tapet snusboks med et batteri, en ledning og krutt.

Tipset om et dødt dyr kom inn fra en turgåer som passerte en bekk i Kvæfjordmarka.

Tipseren skal først ha trodd at det døde dyret var en hund. Da Dyrebeskyttelsen kom til stedet, fant de kadavaret med gaffateip festet rundt magen.

– Det er helt forferdelig hva mennesker kan få seg til å gjøre, sier Rita Øien, styreleder for Dyrebeskyttelsen Norge i Harstad.

Øien forteller til VG at gaffateipen var festet hardt rundt magen for at den skulle holde på en snusboks. Da Dyrebeskyttelsen åpnet opp snusboksen, lå det batteri eller patron, ledninger og pulver som kan være krutt.

– Man lurer jo på hva annet disse menneskene kan være i stand til å gjøre, sier Øien oppgitt.

Dyret skal ifølge Øien ha svømmehud mellom tærne, noe som får Øien til å tro at det sannsynligvis er en Oter.

Styrelederen forteller at Dyrebeskyttelsen har vært i kontakt med politiet og at planen er å anmelde saken i løpet av morgendagen. Videre er planen å få tak i en veterinær eller viltnemnda for å undersøke det døde dyret nærmere.

Ifølge Øien kan det se ut til at dyret har ligget i bekkefaret en god stund.

Oterekspert: - Det er oter

Jiska Van Dijk, oterekspert og forsker ved Norsk institutt for naturforskning, bekrefter at dyret på bildet er en oter. Ut fra bildet tror hun det dreier seg om et ungt dyr.

– Det er oter, ja. Men veldig råtnet, som forklarer den lyse pelsen, sier Van Dijk til VG.

Ifølge Artsdatabanken er oter vidt utbredt over hele landet, men er mest tallrik i kyststrøkene fra Midt-Norge og nordover. Ifølge Van Dijk er det oter helt fra nord i Finnmark og sørover forbi Bergen, men lite i for eksempel Vestfold og Østfold.

Utbredelsen er på vei oppover, men oteren er fortsatt regnet som truet i Artsdatabankens rødliste fra 2015.