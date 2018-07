FARE FOR SPREDNING: Brannvesenet har lørdag kjempet mot flammene som spredte seg raskt på Osterøy i Hordaland. Foto: BRANNVESENET I BERGEN

Kraftig skogbrann på Osterøy i Hordaland

Publisert: 21.07.18 18:16 Oppdatert: 21.07.18 18:38

Helikopter og sivilforsvaret er kalt inn for bistand i forbindelse med en kraftig skogbrann på Osterøy i Hordaland.

Bergens Tidende skriver lørdag ettermiddag at spredningsfaren øker, og at brannvesenet sliter med å slå brannen tilbake.

De første meldingene om brann i terrenget på Registadfjellet på Osterøy kom i 13-tiden lørdag.

Skogbrannhelikopteret ankom i 15.30-tiden. Like etter startet arbeidet med å slukke brannen fra luften, ifølge BT.

– Slukkingen har ikke gitt god nok effekt. Det er så tørt i gresset at helikopteret har problemer med å slå brannen tilbake, sier brannvesenet til avisen.

Brannen har lørdag kveld ikke spredt seg så mye at den truer bebyggelse.

Brannmannskapene har laget en branngate for å forhindre spredning. Rundt klokken 17 hadde de ennå ikke kontroll over situasjonen, ifølge NTB.

– Vi er i gang med å etablere en branngate i terrenget, hvor vi feller trær og rydder så godt vi kan. Vi håper at det kan bidra til å hindre spredning. Brannmannskapene prøver etter beste evne å få kontroll, sier Håkon Myking ved 110-sentralen i Hordaland til BT.

Like før klokken 18.00 lørdag kveld skriver 110-sentralen i Hordaland på Twitter at de fortsatt holder på med slukking, og at brannområdet er på cirka 150 ganger 100 meter.

Lenge meldte brannvesenet at de hadde problemer med å slå brannen tilbake, men like før klokken 18 skriver de at vann fra helikopter har god effekt på flammene.

– Brannvannet fra helikopteret har effekt, men det er så tørt at vannet nærmest preller av, sier John Magnus Birkeland i Bergen brannvesen til NRK .

Sivilforsvaret bistår brannvesenet, og legger ut slanger mot brannstedet, melder 110-sentralen.