FJONGE: Ann Karin gleder seg til å få datteren Emmas hår på hodet i det nye året. Foto: Privat

Emilies rørende julegave til moren: Klippet av håret til ny parykk

Emilie (12) er kjent i lokalmiljøet for sitt lange hår. Nå har hun klippet det av for å gi det til moren, som lider av hårtap.

Emilie Steinbakk Wenberg har vært kjent i lokalmiljøet i Lofoten for sitt lange hår som går helt ned til rumpa. Nå har hun klippet av halvparten for å gi det til moren, som lider av hårtap.

– Det var litt rart å kjenne det avklipte håret i ansiktet, men ikke så veldig. Jeg følte mest at jeg hadde gjort noe veldig bra, sier Emilie.

– Det blir fint å se håret mitt på hodet til mamma!

Ann Karin Steinbakk Wenberg (40) begynte å miste håret allerede som 6-åring, da hun fikk hårsykdommen alopesi.

– Det var ikke like enkelt å skjule hårtap den gangen, man hadde ikke de mulighetene man har i dag. Det var liksom en lue eller en hatt, eller en parykk - og det er jo dyrt.

Alopesi er en sykdom som angriper hårsekkene og fører til flekkvis hårtap.

– Mange trodde jeg led av en alvorlig sykdom, siden jeg mistet mye hår. Det var ikke like lett å være ungdom da.

Rørende frisørbesøk

Datteren Emilie har tenkt på å klippe av seg det lange håret i nesten et år for å gi det til noen som trengte det, men det var først den 18. desember at de lange, brune lokkene falt til gulvet hos frisøren.

– Det var så rørende. Da Emilie satt seg i frisørstolen, spurte frisøren om hun var helt sikker - det var veldig mye hår som skulle klippes. Da svarte Emilie: «Det går bra, det vokser ut igjen. Det gjør det ikke hos mamma», forteller Ann Karin.

Emilie forteller at det lange håret var veldig tungt, og at hun hadde hatt lyst til å klippe vekk litt av det lenge. Men at det skulle bli så mye, hadde hun ikke sett for seg.

– Jeg var veldig spent på hvordan det skulle se ut. Det var veldig deilig at det ble sånn!

Emilie har fått mange fine tilbakemeldinger fra folk i lokalmiljøet, forteller hun.

– Folk sier jeg ble veldig fin, at jeg var snill som gjorde det og at jeg er tøff.

– Stor forskjell for selvtilliten

Ann Karin kan fortelle at det utgjør en stor forskjell for selvtilliten om parykken er laget av ekte eller syntetisk hår.

– Det er viktig for mange som mangler hår å få følelsen av å ha ekte hår. Det syntetiske blir fort flisete og flokete, det ligger ikke så fint, og du stresser hele tiden over hvordan det ser ut. Når håret i parykken er ekte, blir man mindre fokusert på det.

Parykken blir ikke noe billigere selv om Emilie har gitt bort håret sitt, men Ann Karin er likevel veldig glad for julegaven.

– Nå får jeg til og med hår fra mitt eget kjøtt og blod, så det tror jeg kommer til å kjennes veldig bra!

Emilie forteller at hun absolutt kan anbefale andre med langt hår å donere noe av håret sitt.

– Det er fint at andre kan få kjenne på følelsen av å ha ekte hår på hodet.

Emilie blir 13 på nyttårsaften, og skal feire dagen med familien.

– Tror du at du får en ekstra fin gave fra moren din i år?

– Jeg håper det, jeg har nemlig ønsket meg en ny klokke!