DØD: En person er pågrepet lørdag, etter at en annen person er funnet død. Politiet omtaler dødsfallet som mistenkelig. Foto: Marius Birkeland

Én pågrepet etter mistenkelig dødsfall

INNENRIKS 2018-12-30T14:10:20Z

Lørdag kveld fant politiet en død person på en adresse i Sortland kommune i Nordland. Dødsfallet betegnes som mistenkelig.

– Politiet dro til adressen på grunn av et annet oppdrag. Vi ønsket å gjøre en velferdssjekk av en person som skulle oppholde seg på adressen. Dette skjedde etter at noen personer ikke hadde fått kontakt med vedkommende, og ringte inn en bekymringsmelding, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson til avisen Vesterålen Online .

– Omstendighetene på stedet gjorde at vi anser dødsfallet som mistenkelig, sier operasjonsleder Tom Ove Hammer i Nordland politidistrikt til VG

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

Kjente den avdøde

Vesterålen Online skriver også at én mann er pågrepet, og at politiet bekrefter at det er en relasjon mellom den avdøde og den pågrepne.

– En person oppholdt seg i huset da vi kom til stedet. Han ble pågrepet senere, sier operasjonsleder Nilsson til Vesterålen Online.

Politiet har sendt etterforskere og krimteknikere fra Bodø for å bistå lensmannskontoret på Sortland, som de oppgir er veldig presset nå.

Den siktede er ikke avhørt i dag, og operasjonsleder kan ikke si til Vesterålen Online hvorvidt det er aktuelt å be om varetektsfengsling av siktede.

Vesterålen Online skriver at politiet har holdt vakt ved huset og det er satt opp sperrebånd rundt innkjørselen, det skal ha vært holdt vakt utenfor huset store deler av natten.