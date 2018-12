DRAP: En mann i 30-årene ble fredag siktet for drap på sin kone i Sarpsborg. Foto: Ola Haram, VG

Sarpsborg: Tidligere nabo om siktede: – Han fikk ikke hjelpen han trengte

Kenneth Lassen hjalp mannen som er siktet for drap på sin kone i Sarpsborg, etter at de kom til Norge fra Syria. Han reagerer på mangelen på hjelp mannen fikk.

Publisert: 30.12.18 05:59

– Han var ganske frustrert, og jeg har inntrykk av at han ikke fikk den hjelpen han trengte psykisk. Det er noe som er feil her med oppfølgingen de fikk, sier Kenneth Lassen til VG, som tidligere var nabo av familien.

Fredag siktet politiet én mann for drap på sin kone i Moenskogen i Sarpsborg . Siktede ble pågrepet på stedet, i et boligområde i Sarpsborg . Mannen nekter straffskyld, og har ikke på nåværende tidspunkt ønsket å forklare seg for politiet.

Lassen forteller at familien flyttet inn i nabohuset i 2016, og at han hadde mye kontakt med naboene. Naboen sier han flere ganger hjalp siktede med å kontakte UDI. Kenneth Lassen beskriver siktede som forsiktig og sjenert.

– Jeg mener det var manglende integrering og oppfølging. Familien fikk kun besøk en gang i måneden fra kommunal instans og en tolk, slik jeg oppfattet det. Det er for dårlig, sier Lassen.

Han sier han er sjokkert over det som har skjedd, og tar avstand fra det.

Fikk psykiatrisk hjelp i fengsel

Mannen i 30-årene er i tillegg tiltalt for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn i fjor. I forbindelse med saken satt han varetektsfengslet i en lengre periode, og fikk psykiatrisk oppfølging.

I en kjennelse fra Sarpsborg tingrett i juni 2017 står det at «siktede får oppfølging av psykiatrisk fagteam i fengselet».

Mannen skal ha hatt helsemessige utfordringer etter flukt fra Syria, fra etableringen i Norge og etter sønnen døde, skriver NRK .

– Har fått oppfølging

Kommunen vil ikke på nåværende tidspunkt gi ut konkret informasjon om hva slags hjelp mannen har fått.

– Familien har fått tett oppfølging over år, og det har vært gjort kontinuerlige vurderinger av hvilke tiltak som skal settes inn, sier Kirsti Skaug, fungerende rådmann i Sarpsborg kommune, til VG.

Skaug sier videre at kommunen jobber med å kartlegge hvem som er berørt og hvilke tiltak kommunen skal sette i gang.

Mannens forsvarer Reidar Steinsvik sier han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.