FRAKTET BORT: Den drepte mannen ble fraktet bort fra adressen i Sandnes søndag ettermiddag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Naboer om drapet i Sandnes: – Skremmende

INNENRIKS 2018-12-23T20:29:52Z

SANDNES (VG) Naboene til boligen i Sandnes der en mann ble funnet drept lille julaften, synes hendelsen er skremmende og trist.

– Det er litt skremmende, men man hører jo om mange ting som skjer rundt. Jeg regner med at det var en sak med bekjente av hverandre, så jeg føler meg ikke så veldig truet, sier nabo Kåre Svaboe til VG.

Det var klokken 05.07 søndag morgenen at politiet fikk melding om en død person på en privatadresse i Sandnes. Mannen i 20-årene som ringte politiet ble rasket pågrepet og siktet for drap. Han har erkjent drapet.

Nabolaget i Sandnes er pyntet til jul. Huset der den døde personen ble funnet, ligger i enden av en gate med flere enmannsboliger og tomannsboliger. Det er sperret av med gul polititeip, og krimteknikere har undersøkt åstedet gjennom dagen. Søndag kveld, er det stille i nabolaget.

– Trist

Svaboe kjenner ikke naboene som bor på adressen personlig, men hørte om drapet gjennom mediene. Ifølge politiet bor det flere personer på den aktuelle adressen.

– Jeg gikk forbi søndag formiddag og så sperringene, og jeg lurte på hva som hadde skjedd. Så leste jeg gjennom media at det hadde vært et drap i Sandnes, sier Svaboe.

En annen nabo, som ikke ønsker navnet sitt på trykk, forteller at han hørte om at det hadde vært et drap i Sandnes på radioen.

– Jeg kjørte hjem, kjørte forbi, og så sperringer og biler. Da skjønte jeg at det måtte være her. Jeg synes det er skremmende, men også selvfølgelig trist, sier naboen.

Politiet etterforsker saken taktisk og teknisk, men kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapet.

Jobber med å identifisere pårørende

Politiet har foretatt ett avhør av siktede, og har tidligere sagt til VG at avhøret var uproblematisk å gjennomføre.

Litt etter klokken 15 søndag, fortalte politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt at politiet ikke har varslet alle pårørende, og fortsatt jobber med å identifisere dem.

– Vi har visse opplysninger om at noen pårørende er i utlandet, sa han.

Han har også har uttalt at det er en relasjon mellom partene, men de ønsker ikke å kommentere hva slags. Vegard Bråstein er oppnevnt som forsvarer for den siktede. Han har sagt til VG at han ikke har noen kommentar utover det politiet har sagt.