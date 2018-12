SPESIELL «GAVE»: Dette brevet dukket opp i en flaskepost 2. juledag. Lena Kristin Hunstad og sønnen Sigve fant det i Leivset-fjæra. Foto: Lena Kristin Hunstad

Flaskepost fra «Neymar» funnet av 5-åring i Fauske

INNENRIKS 2018-12-27

Fem år gamle Sigve fant onsdag formiddag en noe spesiell flaskepost.

Som Saltenposten skriver, var Lena Kristin Hunstad og hennes sønn Sigve på fem år ute og gikk tur andre juledag. De gikk til Leivset-fjæra, som de besøker ofte, og plutselig fant de noe spesielt liggende.

Det var tilsynelatende, etter åpning av flaskepost, deling av brevet på Facebook og oversettelse, et brev fra selveste Neymar Jr, eller Neymar da Silva Santos, som han også heter.

Brasilianeren er regnet som en av de beste fotballspillerne i verden og ble verdens dyreste fotballspiller da han gikk fra Barcelona til PSG i august 2017 for 222 millioner euro, eller drøye 2 milliarder euro.

– Det var veldig spesielt! Jeg er ikke noe interessert i sport, så jeg har ikke fått med meg tidligere hvem han her. Men jeg skjønte kjapt at han var stor, uttaler Lena Kristin.

La ut på Facebook – skjønte ikke språket

Hun forteller til Saltenposten at flaskeposten var sammenklistret, og at hun trengte en tapetkniv for å få den opp. Deretter la hun ut bildet på Facebook med spørsmål om hjelp til oversettelse, og kjapt skjønte hun at flaskeposten ga seg ut for å være fra en svært kjent avsender.

– Det er blant verdens beste spillere som har skrevet en beskjed til oss. Sønnen min er også interessert i fotball, og jeg har vist han bilder av Neymar, forteller hun til VG.

Følgende sto på papiret:

– oi como vocé está Eu sou Neymar da SILVA SANTOS JR ... cu decidi. Me Pará fazer um post garrafa tivir svarte, voce receber o. se voce estimer indo Pará ser un bon jugador de futebol deve treinar.

Oversatt til norsk betyr det, sånn cirka:

Fortell meg hvordan du har det? Jeg er Neymar da Silva Santos. Jeg bestemte meg for å lage en flaskepost hvis du er heldig får du den. Hvis du skal være en god fotballspiller, bør du trene.

Lena legger til at hun ikke aner om papiret er ekte, men at «Papiret luktet ille, så det har nok ligget i flasken lenge».

Hva de skal gjøre videre, er hun fortsatt usikker på.

– Vi har ikke kommet dit helt enda. Det er utrolig artig om vi finner ut noe mer og om ballen begynner å rulle. Er det han som har sendt den? Det hadde vært gøy å finne ut av.