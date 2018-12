ETTERFORSKER: Politiet i Larvik etterforsker om det står en kriminell handling bak dødsfallet. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

52-åring døde etter å ha anmeldt vold: Kvinne i 30-årene siktet

Fredag 21. november anmeldte en 52 år gammel kvinne vold, to uker senere døde hun av skadene.

Politiet etterforsker dødsfallet som en kriminell handling, skriver Østlands-Posten.

En kvinne i 30-årene er siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge etter at den 52 år gamle kvinnen døde i Larvik 2. desember, opplyser politiet til VG. Det var obduksjonen av kvinnen som viste at hun døde av skader og ikke av naturlige årsaker.

Smerter i hodet

21. november var 52-åringen hos politiet for å anmelde en voldshendelse. Nå etterforsker politiet om hun to uker senere, 2. desember, døde av voldshendelsen hun selv anmeldte.

– Kvinnen fortalte at hun hadde havnet over verandarekkverket og at det var en kvinne som sto bak dette. Hun viste frem blåmerker på hofte og lår og hadde smerter i den forbindelse. Da hadde hun vært på sykehus til behandling etter å ha blitt hentet med ambulanse, sier krimsjef Knut Vidar Vittersø til VG.

– Det går deretter noen dager, før vi får vite fra sykehuset at hun døde av skadene. Obduksjonen viser at hun hadde skader i hodet som er forenlig med et fall fra annen etasje, sier Vittersø.

Han opplyser at fallet var på cirka 3,5 meter.

– Hun hadde også vært plaget med smerter i hodet. Det sa hun ikke til politiet da hun var her, sier Vittersø.

Løftet eller dyttet

Krimsjefen opplyser at kvinnen, ifølge hennes egen forklaring, skal ha blitt løftet eller dyttet over rekkverket.

Kvinnen i 30-årene ble pågrepet onsdag, og fremstilt for varetektsfengsling i Tønsberg tingrett fredag.

- Hun nekter straffskyld og begjærer seg løslatt. Hun stiller seg uforstående til anklagene, sier forsvarer Jon Anders Hasle til VG.

Både den avdøde kvinnen og den siktede kvinnen tilhører ifølge politiet rusmiljøet i Larvik.

– Da kvinnen anmeldte forholdet, hva foretok politiet seg?

– Vi tok imot anmeldelsen på vanlig måte og registrerte en kroppsskadesak. Planen var jo å ta tak i siktede og andre som var til stede da det skjedde. Det rakk vi aldri før hun ble innlagt på sykehuset og senere døde, sier Vittersø.